近一兩年來，Podcast風潮在台興起，再加上疫情推波助瀾，能長時間陪伴用戶宅在家，還能在各類時刻輕鬆選聽，內容多元又豐富的Podcast成為了不少人的日常最愛。台灣三級警戒將持續到7/12，把握宅在家的時刻成為更好的自己，讓警戒降級後的你讓人刮目相看吧！

【Soptify】

Spotify 生活與健康類別Podcast頁面。（摘自Spotify）

從 Spotify app 中下方的「搜尋」點入後下滑可看到匯集所有 Podcast 的類別，讓用戶可以透過不同內容自我成長與精進。如教育類的節目內容可讓大家在家補充知識以及練習語言，疫情結束後可出國時也不怕外語生疏。聆聽商業與科技類別的 Podcast 可讓大家在家依然吸收到科技跟財經的最新資訊。透過生活與健康類別可汲取他人的生活經驗來學習，或是得知一些關於身心健康上的知識與技巧！

【KKBOX】

KKBOX 推薦適合提升心靈自我成長的 Podcast 節目：《鄧惠文 不想說》。（摘自KKBOX官網）

防疫在家期間，除了身體，心靈也需要好好照顧，KKBOX 推薦4檔適合提升心靈自我成長的 Podcast 節目，包含《女子健心室》、《鄧惠文 不想說》、《說說心裡話》、《唐陽雞酒屋》，讓大家身心都健康！另外 KKBOX 也在防疫期間推出專屬主題，例如「防疫靠你我：好家在我在家」救網羅疫情相關議題討論、醫學知識分享、健身、料理等相關主題單集，讓民眾在家也能過得很充實；「防疫生活：在家上班攻略」包含在家工作的必備要領、遠距工作的工具分享等等，WFH 也可以很有效率；在家工作又要照顧小孩，讓不少爸媽手忙腳亂，「停課延長：爸媽必備頻道」整理了超過20個適合孩子們聆聽的兒童 Podcast 節目，孩子專心聽，爸媽超放心！