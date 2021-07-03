由女股神Cathie Wood創辦的ARK投資，正式向SEC申請比特幣ETF上市許可，身為比特幣大多頭的女股神終於邁向ETF這塊大餅。根據文件顯示，ARK已和瑞士加密貨幣 ETP(Exchange Traded Products)供應商21Shares旗下美國子公司進行合作，雙方將推出一檔「ARK 21Shares Bitcoin ETF」的比特幣ETF，以標普比特幣指數做為追蹤標的。若取得SEC許可，將在芝加哥期權交易所(CBOE)掛牌上市，代碼為「ARKB」。由於ARK持有大量的灰度比特幣信託(GBTC)，但自今年二月GBTC開始產生折價。市場預期透過ETF上市，ARK屆時便可將手中的GBTC與ETF互轉抵銷折價。

不過SEC願不願意放行又是另一件事，ARK並非第一家向SEC申請比特幣ETF的機構，早從二○一三年時，諸如Fidelity、SkyBridge Capital、Winklevoss及VanEck等數十家投資機構，每年都有機構向SEC申請比特幣ETF上市，但最後都被SEC以監管環境不完善的理由駁回。由於ETF是連一般個人投資者都廣泛使用的投資工具，一旦SEC通過上市許可，等於對一般民眾打開投資比特幣大門。而首發機構，更可享有全球九兆美元的市場大餅。以加拿大上市的案例來觀察，發行第一天成交量就高達四億美元。

比特幣從三萬美元的波段低點反彈至三萬六的水準，恐慌貪婪指數仍在二十八的水準，顯示市場積極追價意願不高。如果女股神拿下許可，將帶動比特幣暴漲。比特幣繼續在二萬八至四萬區間震盪整理，而隨著灰度一萬六千枚比特幣解鎖日將近，屆時幣價波動將會放大，手中若持有看多部位，近期需留意是否有跌破二萬八千美元關鍵支撐的風險。

本文作者:謝晨彥

(本文摘自《理財周刊1088期》)