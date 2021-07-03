【回憶殺】童星出身的藝人庹宗華，演出電影《報告班長》系列，讓他在演藝圈聲名大噪，更憑著演出電視劇《孤戀花》，奪下金鐘獎最佳男主角，除了星途備受外界看好，與吳倩蓮的感情更是格外受到關注，未料兩人愛情長跑12年後竟劃下句點，無疑對當時演藝圈投下震撼彈，不過給人一向良好形象的他，接連傳出家暴離婚、酒後鬧事等負面新聞，形象及演藝事業一度跌落谷底。

庹宗華從童星出道，以《小畢的故事》初嚐走紅滋味，接演《報告班長》系列中的「魔鬼班長」一角後，一炮而紅成為炙手可熱的男演員，更被外界喻為「天下第一班長」，戲路多變的他，演出瓊瑤系列電視劇《蒼天有淚》時，呈現出不同於班長時期的帥氣深情形象，一夕間成為許多少女的「夢中情人」，更躋身為當紅一線小生，雖然與女演員蔣勤勤多次在戲劇中飾演生死相許的戀人，成為當年經典的螢幕情侶，卻沒有擦出愛火，主要是當時他與有「男神收割機」封號的吳倩蓮，談了一場轟轟烈烈的戀愛，無奈這段長達數十年的感情，最後卻是分手收場。

庹宗華和吳倩蓮愛情長跑12年，最後仍無疾而終。（圖／中時資料照）

據悉，庹宗華和吳倩蓮因為一部廣告片相識，短短一周就陷入熱戀成為情侶，雖然兩人演藝事業忙碌，仍會抽出時間陪伴對方，前後愛情長跑長達12年，是對羨煞旁人的模範情侶，庹宗華更曾在媒體前誇下海口會迎娶吳倩蓮進門，甚至被拍到兩人在西貢共築愛巢，不過這段戀情卻未走到終點，對此，庹宗華在節目中大方坦承分手，強調主要原因在於這段戀情，已經從愛情昇華成親情，不過兩人並未因此形同陌路，吳倩蓮成立網站時，庹宗華還親自出席站台，可以說是演藝圈的最佳典範。

庹宗華與小十五歲的陳思結婚，傳出家暴離婚收場。（圖／中時資料照）

與吳倩蓮分手兩年後，庹宗華迎娶小十五歲的陳思，婚後育有兩個女兒，沒想到接連傳出庹宗華家暴，及陳思和前職棒投手黃平洋傳出曖昧，讓這段婚姻亮起紅燈，雖然一度重修舊好，沒想到又傳出陳思拿著驗傷單，申請家暴保護令，雖後撤回告訴，地檢署也對庹宗華不起訴處分，但已讓這段婚姻出現裂痕，最後僅維持13年就離婚收場，小孩監護權歸庹宗華所有，並支付給前妻一筆贍養費。

庹宗華曾因負面新聞頻傳重創形象。（圖／中時資料照）

沒想到2014年又因為父親撫養問題，庹宗華爆出和二弟庹宗民發生爭執，在母親開的店中大打出手，還因此受傷送醫，事後更提出傷害告訴，直到老三庹宗康居中協調才撤銷，庹宗康表示就像一般家庭間兄弟爆發口角，都是為了扶養父親求好心切，加上溝通不良才會導致衝突，好在最後圓滿落幕，此外，更傳出他搭乘飛往新加坡的班機時，途中酒後失態，除了大聲咆哮之外，還疑似騷擾空服員，下機後更被航警帶走調查，他也為此拍攝影片公開道歉，強調沒有惡意盼大家原諒，一連串的負面新聞，重創他多年來的良好形象。

庹宗華闖蕩演藝圈40年，除了膾炙人口的戲劇作品之外，2015年6月更順利考上台灣藝術大學在職專班，近來還首次擔任電影《怪物》的監製短片，甚至嘗試不同於以往角色的作品，像是《逃出立法院》、《爹地殺手》等等，足以見得他能夠在演藝圈屹立不搖，背後所付出的努力。

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