歐洲疫情趨緩，各國預計在夏季重啟邊境、恢復夏季旅遊。他們，看到了什麼好跡象？

解封在即，歐盟在18日更新安全旅遊名單，包括台灣在內，還有入美國、澳洲、日本、南韓、新加坡等國，決定對這些國家開放觀光。不只放緩入境旅遊標準，歐盟也計畫在疫情允許情況下，開放境內旅遊。

確診持續創新低，法國、德國、義大利陸續解封

法國疫情好轉，全國夜間宵禁從去年十月開始，終於在20日結束，比原本計畫提早了10天，甚至不再強制民眾在戶外戴口罩。單日確診病例數的七天移動平均值在四月達到高峰，為45641例，截至21日，已降到2367例，創今年以來新低。

德國感染率持續下降，16個邦都已逐步開放。《衛報》報導，5月9日起，德國民眾購物、理髮前都不用再持陰性檢測、或康復證明。本月中，旅館也重新開放遊客入住。7月1日，針對七天平均確診數低於200人的低風險地區，德國將取消旅遊警告。截至21日，德國確診七天移動平均值來到921例，同樣是今年最低。

義大利今年疫情高峰落在三月，單日確診病例數的七天移動平均值曾到23211例。而後疫情逐漸趨緩，截至21日，確診數七天移動平均值降到1097例。《衛報》報導，六月底全國各區域預計都能降為低風險等級，而咖啡廳、酒吧、旅館或電影院等，從4月26日以來已逐步開放。

荷蘭公告台灣旅客不用篩檢隔離

荷蘭政府參考歐盟理事會公告，也把台灣、美國、新加坡等國列為低風險國家之一。來自這些名單的入境者，將不用出示檢測陰性報告，入境後也不用進行隔離。

法國政府宣布22日起為了呼應歐盟數位COVID證明，將更新本國旅遊政策。只要持有已接種疫苗、陰性檢測報告，或已康復的證明，就能直接入境法國。英美兩國完全接種疫苗的旅客，仍需要持陰性檢測證明。

歐洲新聞台（Euronews）報導，德國也已經開放完全接種者、陰性檢測者和持有康復證明的旅客。但列入變異病毒疫區的國家，仍在受限之列，包含印度、南非和巴西。

西班牙開放各地已接種兩週以上疫苗的旅客，以及持有陰性檢測證明、或半年內康復證明者入境。除了PCR檢測外，也可接受風險名單上的國家使用病毒抗原檢測（Antigen test）。

瑞士政府宣布28日起，開放第三國已接種疫苗的遊客。瑞士聯邦委員會（Federal Council）甚至提議要放寬申根國的限制，代表只要從申根國進入瑞士，就不用進行隔離檢疫。

事實上，上述國家都是根據歐盟理事會提出的標準，逐步解封。

入境歐洲旅遊標準

依據歐盟理事會（European Council）公告，歐盟開放三大類人員到歐洲旅遊。一，完全接種疫苗者。二，必要旅行者（essential travellers）。三，安全旅遊名單上第三國之非必要旅行者，以下為審查標準：

每兩週，歐盟便會重新審視可放緩限制的第三國

14天內每10萬人口確診數低於75人

確診數呈現穩定或下降趨勢

7天內每10萬人至少有300人篩檢

以上篩檢情況採陽率低於4％

變種病毒疑慮與否

疫苗接種進度

各國對疫情整體應變能力

資訊及數據可信度

互惠前提

第三國入境旅客需持出發日前72小時內PCR檢測陰性證明。此外，歐盟會員國可自行選擇，是否要求旅客入境進行14天隔離檢疫與核酸檢測。

歐盟數位COVID證明七月上路

歐盟數位COVID證明（EU digital COVID certificate），則將在7月1日正式上路，適用於27個成員國，以及冰島、列支敦斯登、挪威與瑞士。主要目的是恢復境內人員自由流動並促進觀光，可證明持有者已接種疫苗、檢測結果為陰性，以及曾感染但康復等資料。

除了這份疫苗護照，歐盟疾病預防暨管制中心（European Center for Disease Prevention and Control ECDC）還製造了一份每週更新的「疫情地圖」，從顏色一眼分辨國家疫情狀況。資料含括該國14天內每10萬人確診人數、7天內每10萬人篩檢率、7天內採陽率、變種病毒疑慮與否，以及疫苗施打進度。

疫情風險程度依輕至嚴重，顏色分為綠色、橘色、紅色和暗紅色。歐盟會員國依照顏色變化，隨時調整旅遊警示及建議。

因著各國解封比預期來得早，歐盟也預估，歐洲經濟有望在2021年底回到疫情前的水準——比預期提早6個月。