立陶宛捐贈台2萬劑AZ疫苗後，許多台灣人趕忙發起「用新台幣下架」該國巧克力、啤酒等食品。它還有哪些產品行銷國際？經濟又是什麼面貌呢？

身為波羅地海三小國之一的它，屬於開放經濟體，倚賴國際貿易。主要貿易國家為強鄰俄羅斯，以及拉脫維亞、波蘭、德國、荷蘭等歐盟成員國。

世界銀行（World Bank）統計，2019年未受疫情影響時，立陶宛的國際貿易占GDP比重150％。主要出口商品為石油、家具、菸草相關製品、小麥和雜麥，以及小客車；主要進口商品則為原油、小客車、藥劑和電力。

2020年全球疫情來襲，但它的經濟衰退相對溫和

穆迪分析（Moody's Analytics）指出，1990年立陶宛宣布脫離蘇聯後，就面臨轉型自由市場經濟的混亂局面。不過，多數國營產業私有化、貨幣發行...等穩定的經濟政策實施後，讓經濟快速復甦、消費需求也隨之增加。

法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）進一步指出，立陶宛在2004年正式加入歐盟後，經歷了經濟現代化。2009年歐洲經濟受到重創，但是立陶宛表現良好的銀行體系、多元化的工業部門，讓其成為歐洲恢復最快的國家，並於2018年獲邀加入經濟合作暨發展組織（OECD）。

2020年，COVID-19來勢洶洶，立陶宛是歐元區唯一、第一季GDP沒有下降的國家。國際貨幣基金組織（IMF）估計，2020年立陶宛GDP僅下降0.8％，而歐元區平均下降6.7％。

服務業占經濟6成，金融科技表現亮眼

世界銀行統計，服務業占立陶宛GDP約61.4％、整體受雇者比重67％，資訊科技與通訊服務是其GDP主要貢獻部門。此外，旅遊業也是快速成長行業之一，但是疫情影響下，2020年前三季的遊客數量減少約30％。

立陶宛擁有軟體工程、AI驅動解決方案、金融科技發展等專業，同時也具備卓越創新能力。根據立陶宛投資署（Invest Lithuania）網站，過去十年間，新創公司增加了一倍之多、數量已達到1000間，對這個人口僅約280萬的小國來說，發展十分蓬勃。目前有超過200家金融科技公司在立陶宛營運，若按家數計算，可說是歐洲第二大金融科技中心。

這歸功於其豐富的IT人才庫，加上政策大力推動。2018年，立陶宛教育科學部統計，全國高達四分之一的學生擁有科學、數學、電腦或工程相關專業。此外，立陶宛IT政府部門不只與大學合作，也推出科技創新税收優惠政策（IR&D tax incentives），培育國內初等開發人員的同時，也要吸引國際人才前往。

經商容易度在歐盟排名第三

工業占立陶宛GDP約25.3％、整體受雇者比重26％。主要包括電子、化工、機械工具、金屬加工等。同時，立陶宛也發展煉油廠和造船廠，且擁有波羅地海三國中唯一的煉油廠ORLEN Lietuva。

立陶宛憑什麼適合製造業發展？該國投資署（Invest Lithuania）網站認為，技術性勞動力、商業與教育的緊密結合，以及位處東亞橋樑的絕佳位置是其原因。世界銀行統計，2020年經商容易度排名（Ease of Doing Business Ranking）中，立陶宛屬最高等級的「非常容易」，在歐盟成員國中，僅次於丹麥和瑞典。

雖然擁有高耗能的工業，但立陶宛成為零核電國家的過程，也受國際關注。據國際原子能機構統計，2002年，立陶宛的電力有八成靠核能，是當時世上核電占比最高的國家，電力也是主要出口商品之一。但2009年底，立陶宛關閉伊格納利納（Ignalina）核電廠的最後一座反應爐，宣告終結核能時代。世界核能協會（World Nuclear Association）統計該國目前的發電組合，仰賴風力、水力、生質燃料和天然氣。

盛產琥珀，「感謝之旅」很好買

耕地占三分之一以上國土面積的立陶宛，農業產值占GDP約3.2％，主要農產品包括小麥、木材、大麥、馬鈴薯、甜菜、紅酒和肉品（牛肉、羊肉、豬肉）。為了減輕疫情對農民的衝擊，立陶宛農業部也設立農業貸款保證基金，為借貸薪資提供擔保，並增加至100％利息與租賃保證金的補償。

值得一提的是，波羅地海沿岸幾個國家出產了全世界近八成的琥珀，立陶宛正是其中之一。不少台灣人想在全球解封後到立陶宛進行「感謝之旅」，美麗的琥珀會是不錯的紀念品。

2030目標歐盟前十名

國小志不小的立陶宛，還為自己訂下國力目標——在2030年前，針對以下指標、成為歐盟前十進步的會員國之一。

生活品質指數（Quality of Life Index）：目前為23名

快樂指數（Happiness Index）：目前為20名

民主化指數（Democracy Index）：目前為22名

永續社會指數（Sustainable Society Index）：目前為13名

全球競爭力指數（Global Competitiveness Index）：目前為17名

全球化指數（Globalization Index）：目前為25名