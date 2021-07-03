台股在第二季歷經疫情大爆發、內需打趴，但是外銷依然熱絡，電子、原物料塑橡膠、鋼鐵等，加上航運歷史上最強榮景持續，加權指數又戲劇性穿頭創歷史新高點；下半年由於國際原物料及航運情況依然不減，依舊是重心所在，但在電子進入年度旺季，以及基期較低，表現機會或較濃厚，尤其美國那斯達克及費半指數同創歷史新高，讓台灣電子股有一定方向可循。

最近一周美國S&P 500指數、那斯達克乃至於原先較為弱勢的費半指數，聯袂創新高，雖然英國印度變種病毒確診又開始，但美國以接近六成人口以施打疫苗，運動、旅行、餐廳陸續開放，市場偏向樂觀，帶動美股締造二月來最佳單周表現。而包括科技股的尖牙股等表現都很不錯，那斯達克指數創歷史新高。進入下半年，美國六月就業報告將會是左右美股接下來走勢的關鍵。而道瓊指數漲一周上漲三．四％；那斯達克周線有二．四％的漲幅，主要是因為最新數據顯示全球經濟正加速成長；此外，市場也看好美國政府會推出更多財政刺激措施。

美國總統拜登推出規模逾一兆美元的基礎建設計畫達成協議，經費將用於更新電力設施、大眾運輸、道路和橋梁以及其他基礎設施。雖然不如原先預估的二．二五兆美元，但市場相當捧場；加上聯準會主席國會聽證釋出鴿派訊息，股市得以再度上漲。油價向七三美元盤堅，能源股表現很優，加上尖牙股中微軟股價創新高，總市值突破二兆美元僅次於蘋果，而臉書突破一兆美元，谷歌、亞馬遜盤堅至高檔，較弱勢的蘋果逐漸將進入下半年中，由於今年還是處於負報酬，資金有湧入跡象。此外，今年弱勢的特斯拉也反彈，加上半導體有輝達領軍股價超過八百美元續漲創高，總市值已擠進前十五名，是今年科技股的奇蹟，總市值突破四千億美元，拉快自駕車及ＡＩ進度，抵銷了加密貨幣的弱勢。目前除道瓊指數與均線糾結外，其他三大指數都創歷史新高，站上所有均線之上，大致上整數關卡如道瓊三萬四千點、標普四二○○點、那斯達克一四○○○點不破都屬強勢。費半則以三二○○點為強弱關卡。

塑化、橡膠股維持強勢

國際原物料部分，最強勢是油價，再來俄羅斯傳出調高銅、鐵出口關稅，對比中國說要打壓煤價，但國際鋼價還是向上趨勢。而美國鋼鐵指數以及鐵礦砂指數還是四五度角向上。原物料走到這邊，油、鋼強勢；木材、銅等是高檔整理。國際運價還是看回不回。

台灣第二季經濟出現較大震盪，主要就是新冠肺炎嚴重入侵，所幸外銷暢旺，連續三個月金額都超過五百億美元，以至於包括外資及央行都調升今年台灣經濟成長率超過五％，若無疫情干擾，可能是坐六望七，將是近十年來最高。

不過在外銷強勢挹注下，尤其是過去一年原物料指數幾乎上漲一倍，包括石化、橡膠、鋼鐵、化工等幾乎每個月外銷都有超過五成以上年成長，帶動台灣原物料股上漲。

油價登上七二美元之上，使得美國能源股如雪佛龍、艾克森美孚等股價都是高姿態，令台灣塑化及橡膠一、二線股維持強勢。二線塑化股台達化、亞聚、台聚、華夏、聯成、國喬等第一季交出非常亮麗成績，第二季儘管產品價差縮小，但是上半年幾乎都已經可以賺贏去年全年或前三季，預估今年ＥＰＳ將是本世紀以來最好一年。且股價大多在四○元以下，有利填權息表現。而橡膠方面，從上游的合成橡膠台橡，到下游輪胎正新及建大，前五月營收都超過三五％以上成長；最驚人是做手套的申豐及南帝五月營收不僅都創歷史新高，若以兩家公司第一季ＥＰＳ九．八三元及五．四五元來看，今年全年獲利預估前者約可賺四個股本；後者超過兩個股本，相較於其他公司都是非常高的獲利，ＰＥ都還偏低。而產製橡膠手套公司遠不如做口罩公司多，主要是取得料源不是很容易，大多是固定配合的國內外廠商，所以兩家公司超高獲利一時還不會下來，當股價回到季線之下時可以注意。

航運股量能收放偏漲

今年也是歷史上最好的航運股，領頭的長榮、陽明、萬海獲利越看越高，三家公司合計全年預估可望賺超過二千五百億元，甚至接近三千億元，法人目標價也是一調再調，也是持有這三家公的台航、長榮鋼、士紙等股價水漲船高，甚至上市公司如電子股的威剛、營建公司都傳出跨界買賣貨櫃三雄；當然像是台航以及長榮員工都出現申讓持股現象，日前貨櫃三雄一度急殺，但馬上又創新高，這種全民參與動作的確令人心驚，峏按過去經驗必須要出現三次連續下跌超過七％或跌破季線，才會結束，在此之前因為常常被關禁閉，較難出現聯袂天量現象，那就可能漲不停，直到國際行情反轉，例如韓國韓進、日本商船、馬士基、中遠控股等都反轉跌破季線以及運價大跌。若量能放能縮還是偏漲，不過，難有真獲利跟漲的航運股就宜避開。

士紙持有萬海股票近三萬張，持股比重一．三五％，若今年萬海能賺超過六百億元，明年配息好，對於一向在損益邊緣的士紙，也算是利多。此外，以士紙持有萬海市價約九六億元計算（萬海以三三元計價），相當於士紙每股就值三七元，去年底此部分才值約十五億元，折合每股約六．一五元，以最簡單計算方法，萬海股價今年暴漲貢獻給士紙每股約三一元，若再加上去年底士紙收盤價為五九．三元，理論上是指現在應該多出三一元，也就是超過九○元才是，即使打個八折也將超過八○元；若萬海股價持續漲，應該有加乘效果。這都是出現在金融市場多頭行情時常有現象。

航運股有獲利支撐，一時股價要反轉不容易，但是最後資金應都匯集中在大咖的貨櫃三雄。

最近鋼鐵股颳起飆風，聚亨、彰源都是連續上漲超過五根漲停，這些都是《先探》在四月底報導過的個股，主要就是轉虧為盈以及庫存股本比較高，當鋼價上漲時，庫存利益就可顯現出來。

最近通膨壓力重，五月初中國就停止鋼鐵出口退稅，不鼓勵出口，鋼鐵留在國內建設及各項商品用為主，尤其是與澳洲關係交惡，減少進口鐵礦砂，但是就需要限制產能，順便也向達成碳中和目標前進。但是美國經濟重建計畫就是要修橋鋪路，需要鋼鐵及水泥，所以北美鋼價指數今年以來持續走高，即使拜登妥協經濟計畫從二．二五兆美元降至一．二兆美元左右，但是鋼鐵指數還是向上；近幾天又傳出俄羅斯計畫從八月一日起到年底對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅課徵至少十五％臨時稅，希望在原物料商品價格大漲之際抑制國內通膨升溫。這又與中國要壓抑國內煤價、鋼價對打，等於是又有一個國家認同鋼價將上漲。

過去本刊做過鋼鐵庫存／股本比，當時是以去年底庫存做基準，現在再以第一季鋼價上漲後各公司股本庫存比較，東鋼、豐興、春源、盛餘、威致、燁輝、官田鋼增加比重相對股本都超過二成，在鋼價續漲下，相對獲利潛力較看好，大致上以股價低於四○元以下活力較強。而庫存／股本比還是超過一倍的，獲利絕對好，包括彰源、大成鋼、新光鋼、東鋼、海光。其中彰源、東鋼、大成鋼、春源應是較看好。彰源連續大漲距離本刊介紹時已漲超過一倍，不過股價在三七元左右，且五月每股賺○．三五元，以鋼價續漲，預估第二季每股有賺一元機會，全年約三．五元；海光股價似乎衝過頭，五月每股賺○．二六元，預估第二季每股約賺○．八元，上半年約一．二五元，全年約三．五至四元，但股價已跑到六○元之上；若以獲利來比較，東鋼第一季ＥＰＳ一．三八元，第二季預估約有挑戰一．六元機會，且庫存多，全年有機會挑戰六元機會，股價卻低於海光十元，而這兩個月鋼鐵股動輒上漲一倍，東鋼上漲五成不到，股價在五○元附近，真是物美價廉。春雨預估全年每股也有機會賺超過三元以上。燁輝庫存從前季的八五．三億元到第一季的一○六．七億元，庫存大增獲利看漲。而不鏽鋼的盛餘，第一季ＥＰＳ就有○．八九元，庫存又從十三．八四億元增加到第一季的十六．二五億元，看來全年有機會賺超過四．二元，ＰＥ也不高。

在鋼鐵股大漲後，可以注意東鋼、盛餘、燁輝以及航空母艦中鋼、春雨等。

Nvidia股價大漲五成

電子股一直期盼有資金移轉，但只有部分轉進，最明顯是ＡＢＦ三雄欣興、南電、景碩有法人固守；最近較積極介入是銅箔基板的台光電、聯茂以及二極體的台半、強茂及朋程。前者兩者ＰＣＢ需要高頻高速傳輸有關，後者則是汽車晶片缺貨暫告一段落，出貨順暢，對於二極體就是利多。汽車電子絕對是後疫情時代所要注意族群，包括光學鏡頭的先進光、端子的胡連、宇隆。

再來就是下半年開始蘋果要出新機，蘋果今年以來表現不佳，在美股漲幅是尖牙股中最低，如今將進入出貨旺季，股價底部已墊高，同樣情況也出現台灣的蘋概股身上，包括台郡、鴻海、鉅祥、旺矽等。

這次美國半導體股最強的就是輝達，股價不受中國嚴禁加密貨幣影響，在伺服器、電競、ＡＩ、自駕車等所發展的ＣＰＵ、ＧＰＵ等持續向前進，表示現在ＧＰＵ是技術奇蹟，是從設計、雲端、人工智慧到科學運算等大型產業的引擎都需要，市場十分肯定，股價今年以來累計上漲五三．二％，跑贏其他半導體成分股。而對照台灣較有機會可能是散熱的健策，值得注意的是，輝達強攻ＡＩ、車用商機，健策成為輝達車用晶片均熱片的唯一供應商，由於輝達發展車載系統不遺餘力，其ＡＩ自駕平台 Nvidia Drive本屆ＣＥＳ持續有功能安全性架構的新亮點，健策身為輝達車用晶片均熱片的供應商，長期營運將大幅受惠。

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