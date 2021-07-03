標普500指數屢次創下歷史新高，昨（1日）盤中最高一度觸及4320美元，續寫新高位，但有分析師指出，今年上半年股市表現十分亮眼，但下半年必須注意三個風險，很可能會就此扼殺牛市。

標普500近日連連創下新高紀錄，今年上半年漲幅高達14.4%，創下自1998年以來次高紀錄，僅次2019年同期17.4%的漲幅，並且在6月陸續創下多次的新高紀錄，於周四（1日）尾盤再度創新高。

《The Barron’s》報導，研究公司DataTrek Research聯合創辦人Nick Colas指出，有幾種風險可能會導致股市面臨「崩盤」，即油價的飆升、美國聯準會（Fed）的決策，以及企業獲利的成長見頂，都將對美國股市有著潛在的風險。

原油價格依舊不見降溫的跡象，WTI原油年初迄今飆升了56%，且於周四創下多年來新高，而油價的推升也將推升通膨現象，因此由於股市一直都受惠Fed寬鬆的貨幣政策，如果Fed釋出提早升息的訊號，可能會對股市產生影響。

此外，Fed的利率決策亦是一個風險，Colas舉例，如2018年底，由於Fed升息導致標普500指數於3個月內暴跌18%，值得一提的是，當時市場也預測利率將維持不變。

至於最後一個風險，則是企業獲利成長達到峰值，將對股市產生非常大的影響；FactSet數據顯示，隨著經濟逐漸重回正軌，在疫情影響所帶動的經濟復甦力道將會放緩，標普500指數成分企業的平均獲利成長，從今年2021年的36%下降至2022年的11%。

但依平均來看，標普500成分股在未來12個月的預期本益比是21.5倍，依舊比疫情爆發前的水準還高；Colas表示，目前估值非常之高，因此企業獲利達到峰值的風險也將較以往來的更大。