中正萬華區的無黨籍立委林昶佐2日上午在環南市場與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲一起開說明會時，被環南市場自治會長林勝東當面嗆聲。隨著此事引發討論，林勝東的過去也被翻出，他14歲就北上打拚，曾是「歹子」，後來在家人的協助下扭轉人生。

林昶佐昨表示，「剛剛柯文哲市長講的很多我不同意，很多防疫常識，很多人聽起來甚至覺得是廢話，不是要在這邊發脾氣，但這對我們在地來講，很多是一個月就可以做的」。沒想到話還沒說完，林勝東隨即嗆說，「疫情發生以來，你有替中正、萬華區百姓發言嗎?有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，你騙肖！」

林昶佐（右）昨日在記者會上被環南市場自治會長林勝東（左）當面嗆聲「騙肖ㄟ」。 （資料照／姚志平攝）

對此，林勝東聲明提到，聽到林昶佐發言內容只為檢討台北市政府，而非在乎環南市場1060攤商，感到痛心並悲憤難忍。林昶佐昨日下午則透過臉書回應，並表示「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。

至於林勝東背景為何，據《三立新聞網》報導，今年50歲的他曾是「歹子」，國中時在學校當組頭、賣菸，14歲時聽說「台北很好」，在某次與同學打架後因不敢回家，毅然決然翹家北上，並跟了一位角頭大哥，成了警局常客。

輾轉幾年，林勝東退伍後在父親幫助下和姊姊在環南做起剁雞生意，從一天賣不到三隻，到一天可賣出六千隻，如今林勝東成了「雞肉大亨」，不僅有放山雞養雞場，也開了餐廳，只是受到疫情影響，餐廳目前暫停營業。

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