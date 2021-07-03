台北市環南市場大規模篩檢後，發現有41人確診，2日緊急封閉3天消毒。中央與台北市政府前往視察時，立委林昶佐批評台北市柯文哲，說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話，反被環南市場自治會長林勝東嗆聲，沒關心過環南市場。前民進黨立委沈富雄表示，林昶佐貿然前去環南市場，可說是「活該」

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，這波疫情，對總統到基層的很多政治人物，都是一個很大的考驗，該秀的時候不秀，就是自己倒楣，但是不該秀的时候，卻亂秀一通，其實會被看出這個人的格局；而這種人通常是志在大位或者是要往上爬的，若秀得不好，希望就沒了。所以他常常在講，在秘魯返台的祖孫感染Delta病毒以前，南部的疫情是相對輕的，因此他覺得南部的民進黨縣市首長秀過頭了。

沈富雄接著表示，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜的民調比較高，綠營就一直修理他們。他認為，政治人物介人疫情的處理太深了，像美國的參議員、眾議員、各地的市議員，有對疫情的處理介入到這種程度嗎？

沈富雄指出，我們的政治人物太在意2022年的地方選舉，2024的總統大選還比較遠，對2022選舉這麽在意，認為聲量輸給人家，就完蛋了。所以林昶佐今天去環南市場，就應該要想清楚，他平時少來，這次去是幹什麼？當然他去是要秀，但秀得有道理，加分，但若秀得沒道理，會減分。要秀就要秀出個道理，而且要讓一向支持他的這些人覺得服氣，這是不容易的，既然不容易，他還貿然前去，這是活該。