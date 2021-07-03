日本正妹「とにかく柔らかい白雪」（翻譯：反正就是很軟熟的白雪），去年開設YouTuber頻道僅2個禮拜，憑著爆乳身材及挑戰尺度邊緣的大膽話題，吸引超過5萬人訂閱甚至在成為YouTuber的第一個月，月收入就達500萬日幣（約126萬台幣），令人羨慕。然而近日就有日本網友在論壇分享她近況，稱她在分享月收500萬日幣的喜訊沒多久，隨即迎來了YouTuber末路。

日本不露臉YouTuber「とにかく柔らかい白雪」去年開設頻道僅2個禮拜，上傳4部影片，靠著火辣身材，還有辛辣18禁的大膽話題，讓她的頻道在短時間就吸引超過5萬粉絲追蹤，第一部上傳影片更是擁有超過200萬驚人觀看數。

日本正妹「とにかく柔らかい白雪」拍片尺度大膽。(取自日網)

在網路上迅速走紅的她，事後更在社群網站分享好消息，興奮寫下：「成為YouTuber首月收入達到500萬元日幣！！有人說我胖了，下垂了，是大媽，好悲傷，不過我知道很多人支持我，接下來也會開心發布影片。」

事隔8個月後，近日就有日本網友在論壇分享起這位正妹YouTuber的近況，原來她在宣布月收入500萬日幣不久後，頻道就慘遭網友檢舉，最終被官方依「嚴重違反關於裸露與色情政策」，徹底封了她的帳號。正妹YouTuber的悽慘下場也引發日本網友熱烈討論「這500萬元能拿到吧」、「帳號被封錢會被沒收嗎，大媽好可憐」、「好悲傷」、「我要是女的，就算身材再差也會曬出來賺錢」。