炙熱的夏天總讓人想談一場轟轟烈烈的戀愛，盡情享受戀情帶來的酸甜苦辣、喜怒哀樂，為人生點綴浪漫色彩。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團點名，金牛、處女、天秤、獅子座的人在7月愛情運最好，理想對象將會出其不意降臨。

▍第四名、金牛座

在7月，海王星點亮金牛座的人際宮，逆行的能量為你揭去神祕面紗，得以徹底展現出你的真性情，使你在舉手投足間都能散發吸引力，瞬間成為人氣居高不下的人，有機會收到來自老朋友或同事的約會邀請，千萬別被這樣的盛況嚇到，挑出幾個優質的對象來約會，說不定就能遇到你的正緣桃花，談一場甜蜜的夏日戀情。

▍第三名、處女座

在7月，金星會經過處女座的命宮，你的愛情會出其不意降臨，讓從來不相信一見鍾情的你，有機會邂逅命定的對象，你們一見如故，就像真愛般契合，若十分順利，趕進度閃婚當個夏日新娘也可以！這段時期不妨換個增添新髮型、添購能展現身材的衣物、入手一瓶為氣質加分的香水，或是配戴天然的粉晶打開桃花。

▍第二名、天秤座

在7月，逆行木星停留在天秤座的戀愛宮，你從不缺乏約會的對象，卻總是無法定下心來專心和誰穩定發展，因為你還在觀望更好的人出現，逆行的能量可終結這種情況，讓你遇到從外貌條件、背景、年紀都是你理想型的對象，甚至連興趣都和你相去不遠。若你身邊已經有論及婚嫁的另一半，在近期很有可能奉子成婚！

▍第一名、獅子座

在7月，逆行木星加持獅子座的關係宮，有伴的你，在前陣子可能出現感情危機，也許是戀情久了沒新鮮感、第三者插足，或論及婚嫁卻有反對聲浪，各種不順利使你心灰意冷。不過，這次逆行的能量會促使你們讓感情升溫，可以重看一部你們都喜歡的電影或舊地重遊，用過去的甜蜜回憶喚起你們的初心，另外，可配戴天然的石榴石招桃花。