根據《看台報告》記者杜馬斯3日凌晨爆料，溜馬最近拿出當家控衛布羅格登，以及1個首輪選秀權，去跟七六人提出交易班西蒙斯的可能性，卻遭到七六人斷然拒絕，因為早已開始聽取各隊報價的七六人，堅持用班西蒙斯交換全明星等級球員！
這也不能怪罪七六人太過貪心，畢竟班西蒙斯是他們2016年利用狀元籤挑來的後衛，可惜除了他跟恩比德的搭檔破壞力，並不符合七六人預期，更重要的是，班西蒙斯在今年季後賽表現完全低迷，尤其是在他的投籃與罰球命中率方面。
幾乎大部分得分都靠切入上籃或拋投取分的班西蒙斯，眾所皆知他的三分能力很差，今年12場季後賽竟然只有1次三分出手還沒進，甚至罰球命中率低到只有3成42，這根本不像一名後衛應有的罰球水準，反而像是內線球員的罰球手感。
更讓七六人失望的主因，在於班西蒙斯幾乎年年都說想要改善自己投籃與罰球問題，卻在歷經4個球季磨練之後，不但沒有成長，反而呈現越來越爛趨勢，代表他的心態出現嚴重問題，也讓七六人終於把他擺上交易檯面，卻不想輕易把他送走。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。