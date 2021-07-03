The Sixers have already fielded offers for Ben Simmons but continue to hold a stance that they will only trade him for an all-star caliber player. They most recently turned down a deal with the Pacers that included Malcolm Brogdon and a 1st round pick. — Jason Dumas (@JDumasReports) July 2 2021

根據《看台報告》記者杜馬斯3日凌晨爆料，溜馬最近拿出當家控衛布羅格登，以及1個首輪選秀權，去跟七六人提出交易班西蒙斯的可能性，卻遭到七六人斷然拒絕，因為早已開始聽取各隊報價的七六人，堅持用班西蒙斯交換全明星等級球員！

這也不能怪罪七六人太過貪心，畢竟班西蒙斯是他們2016年利用狀元籤挑來的後衛，可惜除了他跟恩比德的搭檔破壞力，並不符合七六人預期，更重要的是，班西蒙斯在今年季後賽表現完全低迷，尤其是在他的投籃與罰球命中率方面。

幾乎大部分得分都靠切入上籃或拋投取分的班西蒙斯，眾所皆知他的三分能力很差，今年12場季後賽竟然只有1次三分出手還沒進，甚至罰球命中率低到只有3成42，這根本不像一名後衛應有的罰球水準，反而像是內線球員的罰球手感。

更讓七六人失望的主因，在於班西蒙斯幾乎年年都說想要改善自己投籃與罰球問題，卻在歷經4個球季磨練之後，不但沒有成長，反而呈現越來越爛趨勢，代表他的心態出現嚴重問題，也讓七六人終於把他擺上交易檯面，卻不想輕易把他送走。