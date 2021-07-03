目前全球正在使用的疫苗有許多種，從一般人印象中，屬於信使核糖核酸(mRNA)疫苗的輝瑞( BNT)與莫德納(Moderna)被認為是保護力最佳的疫苗。然而臨床試驗因選擇的樣本與環境、時間的不同，數據準確性較低，比較準確的應該是疫苗在真實世界使用後的統計數據。權威性的《新英格蘭醫學期刊》(The New England Journal of Medicine)1日公佈這2款mRNA疫苗最新完成的真實世界接種研究數據，證實mRNA疫苗不只是臨床試驗保護力高達94.5%與95%，在真實世界使用時確實保護效果也高達91%。

目前在全球使用較多的疫苗除了輝瑞與莫德納兩款mRNA疫苗之外，還有阿斯利康(AZ)、強生(JnJ)的腺病毒疫苗，與國藥、科興等滅活疫苗。一般台灣民眾的印象認為mRNA保護力較好，可能有2個因素：1.這類mRNA疫苗使用的是最新技術；2.mRNA疫苗3期臨床試驗的保護率數據較高。

目前正在全球廣泛使用的信使核糖核酸(mRNA)疫苗有輝瑞與莫德納2家，一般印象會認為是保護力最佳的疫苗，但其依據通常是來自於臨床試驗數據。（圖／路透）

《新英格蘭醫學期刊》最新公佈了2項mRNA疫苗BNT162b2(輝瑞)和mRNA-1273(莫德納)在真實世界接種效果研究，研究採用臨床試驗所缺乏的主動監測方式，這也是多數真實世界研究做不到的。差別在於臨床試驗是只對出現疑似症狀者進行核酸檢測判定是否感染，而主動監測則是所有樣本全數進行核酸檢測，理論上後者一定會比前者的感染人數更多，因為會加上「無症狀感染」的人數。

本次研究對象是美國6個州的醫務與防疫一線人員，分別接種輝瑞與莫德納其中一種疫苗。研究目的是要知道接種一劑與完全接種的保護力差異、與未接種相比 之下感染後的病毒量與重症程度。研究從去年12月中到今年4月中進行，樣本數3964人。

《新英格蘭醫學期刊》最新公佈2項mRNA疫苗輝瑞和莫德納在真實世界接種效果研究。（圖／新英格蘭醫學期刊）

研究結果發現，mRNA疫苗部分接種(從接種1劑後至接種第2劑後的14天內)預防新冠病毒感染的保護率為81%；完全接種(接種第2劑並經過14天後)預防新冠病毒感染的保護率為91%。相較於mRNA的3期臨床數據(輝瑞95%、莫德納94.5%)，真實世界數據略低一些，其中差別在於這次的樣本是醫務與防疫人員等高風險群體，曝露於有病毒環境的機率大得多。

mRNA疫苗雖然保護率較好，但是儲存運送需要超低溫環境，使用上較不方便。 （圖／Shutterstock)

另一個主題是未接種者與接種者感染後病毒載量差異，接種一劑的感染者病毒數量會降低40%，這意味著即便接種一劑後感染，無症狀比例高約3倍，有症狀者出現症狀速度較慢，症狀消退較快，轉為重症的比率更低。因此，接種疫苗後即便感染，其再傳染給其他人的風險也較低得多，重症更少也會減少醫療體系的負荷。

此項研究當然也提出諸如核酸檢測準確度與缺乏變種病毒測序，以及研究時間尚短(17周)等問題。雖然如此，研究還是確認了臨床實驗數據與真實世界數據存在差異的比例，以及接種疫苗降低重症死亡率的有效性，同時也證明了接種者雖仍會感染，但卻不會出現爆發性感染，普遍接種疫苗還是能有效控制病毒傳播。換句話說，如果是醫護或防疫一線人員等高危險群體，只要接種mRNA疫苗，即便自己感染，再傳染給家屬或其他患者的風險也會大幅降低。

醫護或防疫一線人員等高危險群體，只要接種mRNA疫苗，即便自己感染，再傳染給家屬或其他患者的風險也會大幅降低。（圖／路透）

在面對Delta變異毒株上，mRNA疫苗的保護率仍會受到影響，但程度上較為有限。英國衛生部最近更新的調查報告顯示，完整接種2劑輝瑞疫苗對Delta毒株的有症狀感染保護率降為88%，預防重症的保護率降為95%。而其他針對各型變種毒株免疫逃逸的研究顯示，比較厲害的是發現於南非的Beta毒株，受Beta影響最嚴重的是莫德納疫苗，輝瑞相對之受到的影響下少得多。

雖然mRNA疫苗保護效果相當好，但專家也提醒，不要在接種1劑疫苗後就解除基本防疫措施與社交距離限制，因為此時防護力還未完全，最好等到接種第2劑並經過14天之後，再視疫情狀況逐步解除。因為感染人群太多，病毒不斷變異，我們永遠無法預測下一個毒株會是什麼樣的厲害角色。