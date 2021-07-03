一位男網友表示，自己竟遇到傳說中「別人的房東」，不但2個月的月租只收取半價，更加碼「夏天冷氣電表不用算錢」。(摘自爆院2公社)

國內本土疫情升溫，中央宣布全國防疫三級警戒延長到7月12日，不少民眾在近2個月收入大受影響，加上配合居家工作措施，用電量大增也快榨乾荷包。但一位男網友表示，自己竟遇到傳說中「別人的房東」，不但2個月的月租只收取半價，更加碼「夏天冷氣電表不用算錢」，讓他受寵若驚。

該網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，沒想到真的可以碰到傳說中「別人的房東」，由於疫情期間，同個屋簷下的分租房客都在家工作，超暖房東見狀，竟「連續兩個月都只收半價房租」。網友再補充，這就算了，房東還擅自在冰箱內堆滿咖啡，提供免費的飲料自助吧，這讓他又驚又喜直呼，「不知道怎麼報答了啦」。

該網友貼出房東傳給他的訊息，其中提到，「這個月也是給阿姨5000元房租就好，夏天冷氣的電錶也不跟你們算了，大家都辛苦，撐一撐。沒事少出們，看你們都在家工作還是出門買咖啡，幫你們買咖啡在冰箱，隨你們喝，喝完我再補充。」

發文不到5小時，貼文就超過萬名網友按讚，房東的超暖待遇讓眾人狂喊羨慕，「佛到爆」、「你們燒好香了啦」、「阿姨不讓想讓你努力」、「這房東霸氣」、「這房東阿姨是仙女吧」、「別人的房東真讓人羨慕」、「我都遇到自己的房東，遇不到別人的房東」。網友更刷起一排「阿姨我不想努力了」，還有人打趣表示，「傻孩子還叫阿姨」、「該叫寶貝了」、「之後要校正回歸」。