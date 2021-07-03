6月過去迎來7月，也象徵著梅雨季節的結束，要準備迎來颱風季，原本在5月底還面臨56年來最大旱災的台灣，靠著6月梅雨大進補，解除乾旱危機，對此有人拿出5月底的水庫數據與6月底相比，直呼實在太驚人。

有網友在臉書社團《新竹大小事》PO出新竹寶二水庫畫面，只見水庫已經滿水位，開始溢流，難以想像5月底還一度降到2.8%，竹科還面臨限水，導致科技業一度陷入危機。原PO興奮表示，寶二水庫終於溢滿了，但呼籲大家還是要節約用水。

網友貼出水庫5月底跟6月底的數據比較，從原本19座水庫面臨水情危機，到6月底後僅有永和山水庫與德基水庫未達50%。(圖／新竹大小事；來源台灣水庫即時水情)

底下也有網友PO出台灣水庫5月底與6月底的數據比較，透過數據可以看到，全台21座有在供給民生用水的水庫，5月底僅有基隆新山水庫與雙北翡翠水庫是藍色(50%以上)的，其餘19座水庫，只有湖山水庫、蘭潭水庫、烏山頭水庫與牡丹水庫超過25%，其餘全都是紅色警戒的見底狀態。

然而到了6月底，各水庫收穫豐富，已有18座水庫回升至藍色狀態，其中以石門水庫、寶二水庫、南化水庫進帳最多，後兩者甚至從即將乾涸的個位數直衝至滿水位100%，石門水庫也從8.4%回升至70%以上。

目前全台僅剩永和山水庫與德基水庫還未達50%，至於阿公店水庫則是因目前已排洪為主，因此不會蓄水。