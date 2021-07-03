丈夫得意說自己是「鈔錢部署」，讓妻子哭笑不得。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

台灣本土疫情爆發，三級警戒持續發布，民眾採買也都盡量一次大量採購，減少出門次數。一名人妻拜託丈夫去好市多購物，沒想到丈夫買了4樣與她指定完全無關的食材回來，還說是「鈔錢部署」，一頭霧水的妻子請丈夫解釋後，用意讓近萬名網友笑翻。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己拜託丈夫到好市多買肉、海鮮與麵包，結果丈夫一樣都沒買，卻買了德國豬腳、鮭魚壽司、吐司跟蛤蠣，還得意稱自己買了防疫套餐，讓她傻眼，要求丈夫給個解釋。

丈夫表示，豬腳與鮭魚壽司代表腳正回鮭(校正回歸)；吐司可以做成十明治(實名制)，蛤蠣就是隔離，最後丈夫更是跟自己撒嬌要申請紓困，讓數萬網友笑翻點讚。

不少人回答更有才，紛紛留言：「我給100分」、「少了社交巨梨跟自煮蛤蜊」、「先生吃完記得做家事動一動 不然會得到變腫病毒」、「他的紓困，可以給他一本書，讓他書睏就好」、「老公很有梗」、「這樣1000元搞定也是滿厲害的」、「不知道疫苗該怎麼買XD」。