「藍衫軍」義大利由守轉攻的足球文藝復興繼續在歐洲國家盃上演，靠著巴雷拉（Nicolo Barella）、英西涅（Lorenzo Insigne）上半場兩顆精彩進球，義大利以2比1氣走世界排名第1的「歐洲紅魔」比利時，將與「鬥牛士」西班牙爭奪決賽門票。

比利時vs.義大利被期待是本屆最精彩的1場8強賽，不過比利時球星大阿札（Eden Hazard）因傷缺陣，幸好攻擊發電機德布勞內（Kevin De Bruyne）及時傷癒復出馳援前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），左翼還推出奇兵多庫（Jeremy Doku），義大利則迎回拉傷痊癒的隊長基耶里尼（Giorgio Chiellini）領導防線。

巴雷拉（左二）在右側禁區勁射破門。（路透）

義大利上半場依然打出以精彩傳控的攻擊足球，但比利時有壯碩的盧卡庫衝擊藍衫軍防線，雙方互有往來。然而盧卡庫、德布勞內兩次左腳射門都被義大利門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）漂亮封出，藍衫軍則在第31分鐘把握機會，由巴雷拉在右側禁區過人起腳勁射，率先踢開比利時大門。

第44分鐘義大利發動快攻，英西涅左路帶球內切在禁區外起右腳遠射，球從比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）上空竄入球門右上角，義大利再下1城。但上半場補時義大利後衛狄羅倫佐（Giovanni Di Lorenzo）在禁區內推倒多庫，被吹判12碼極刑，盧卡庫左腳操刀破門，上半場義大利2比1領先。

下半場比利時全力反攻，但只靠多庫個人突破製造零星威脅，兩次左路傳中則被義大利驚險化解。最後15分鐘義大利陸續換下攻擊手鞏固後防，讓出控球權一度局面危險，不過比利時始終無法越雷池一步，以1球之差無緣4強。

比利時驕傲的「黃金一代」在上屆世足賽拿下平隊史最佳的季軍成績，本屆歐國盃矢志贏得隊史首座大賽冠軍，卻不幸宣告夢碎。但義大利晉級也付出代價，堪稱本屆最佳左後衛之一的史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）在第79分鐘受傷退場，本屆歐國盃恐將報銷，對義大利攻防都是利空。

義大利將國際賽連續不敗的隊史紀錄推升到新高的32場，連續4屆歐國盃打入8強，也連4屆在淘汰賽碰上西班牙。2008年兩軍在8強碰頭，西班牙PK獲勝；2012年決賽爭冠，西班牙4比0大勝捧盃；上屆則是在16強交手，義大利靠穩健防反以2比0復仇成功，但最後8強PK不敵德國。