台灣最近開賣居家快篩試劑，結果竟傳出「陰轉陽」的事件。胸腔重症科醫師蘇一峰發文分享，一名男大生使用居家快篩試劑，起初的結果為陰性，但放置1小時後竟轉為陽性，讓他立刻衝急診採檢，所幸在急診快篩的結果是陰性。不過，他也建議民眾使用居家快篩試劑，建議判讀採驗後15至30分鐘的結果。

胸腔重症科醫師蘇一峰昨在臉書發文分享，一名男大生的居家快篩試劑結果本來是陰性，放了一個多小時後，卻突然轉變為陽性，但男大生詢問同住的室友，卻發現對方的結果並沒有隨著時間拉長而改變，因此男大生嚇歪，立刻衝去急診掛號採檢。

對此，蘇一峰表示，民眾使用羅氏居家快篩試劑的時候，建議判讀採檢後15至30分鐘的結果。接著也在留言處公開男大生在醫院急診的快篩檢驗結果為陰性。

貼文引起熱議，許多人看了霧煞煞，不知到這樣的結果到底要怎麼辦？對此，有網友質疑，快篩試劑是不是跟驗孕棒一樣，放久都有可能出現像陽性的結果，所以不太準確？不過，男大生都跑去醫院了，還是重新再驗一次比較心安。

不少網友留言表示，快篩試劑應該有最佳判讀時間，超過特定的時間結果恐不具有參考價值。「說明書有說快篩結果要在15至20分鐘內判斷」、「說明書上說得很清楚，超過20分鐘不準不得判讀」、「藥局人員告知超過半小時後不準」。

另也有一名身為醫檢師的網友推測，也許是這片試劑有問題，不過保存環境的溫度與濕度也是會影響檢驗結果的，當片子已經打開暴露到空氣之中，伴隨著暴露的時間越久，裡面的試劑就越容易裂解，因此會建議用不同片或不同批號的試劑再作測試。