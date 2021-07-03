台北市萬華區無黨籍立委林昶佐昨(2日)在環南市場批評台北市柯文哲，未料當場遭市場自治會長林勝東洗臉，「選上後你有關心過環南市場嗎？」網路更是一片罵聲。國民黨台北市議員羅智強昨直言，「一槍斃命，大快人心」，並提醒林勝東「要小心，國家機器已經開始出征你了」。
羅智強2日在臉書寫下，「萬華之恥，踢到鐵板，萬華人選林昶佐當立委，結果指揮中心想幫范雲、鄭文燦的3+11和諾富特卸責，竟血口噴人汙名化萬華是破口，這位萬華立委不去罵指揮中心，竟然回頭罵國民黨簡化問題」。
對此，羅智強表示，「現在作秀做到環南市場，當場被自治會長嗆到啞口無言，真是大快人心，不過會長要小心，國家機器已經開始出征你了」。貼文曝光後，台北市議員張斯綱留言表示，「在立院、在議場、在節目、在臉書都可以評論！但是在現場人民只希望趕緊解決問題，而不是當場指責誰的疏失！」台中市議員羅廷瑋也說，「接下來就會有網軍1450去抹黑市場相關人員」。
網友亦留言表示，「環南市場自治會長罵的好」、「自從三級警戒一個多月來終於有一段療癒的影片來紓解壓力」、「看好了世界，林昶佐只示範一次如何被洗臉」、「公道自在人心，不是不報時候未到！秀過頭了...2024再見...再也不見」。
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