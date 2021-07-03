莫瑞在溫網單打遭到沙普瓦諾夫擊敗。（美聯社）

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)生涯第13度殺進溫網男單16強，他第3輪遭遇美國選手庫德拉(Denis Kudla)的奮力抵抗，雖以直落三獲勝，最後一盤卻打得相當驚險，喬柯維奇終以6-4、6-3、7-6(7)獲勝。另一方面，復出的英國名將莫瑞(Andy Murray)被加拿大的沙普瓦諾夫(Denis Shapovalov)輕易擊敗，無緣16強。

前兩盤喬柯維奇輕鬆拿下，第3盤庫德拉背水一戰，喬柯維奇反被打到1比4落後，但他把戰局拉回到搶7，沒想到在搶7時喬帥又陷於1比4落後。他賽後表示：「我小時候正逢國家艱困時期，生存壓力強化了我的人格，那時還在山上跟狼共處很長時間，這就是狼性，我可不是開玩笑。」其實喬帥4歲就被父親送去網球訓練營，他的戰力來源是網球教練而不是野狼。

庫德拉終究實力不及對手，出現35次非受迫失誤，並且喬柯維奇第一發勝率達到88%，讓庫德拉的抵抗徒勞無功。男網目前雖然勉強維持「3天王」的局面，過去11次大滿貫單打喬柯維奇就摘下7冠，可以說天平已經開始向喬柯維奇傾斜。

昔日的「第4位天王」莫瑞是喬柯維奇的同齡好友，但他因為臀部重傷戰力大減。莫瑞這次被沙普瓦諾夫直落三6-4、6-2、6-2擊敗，他自我懷疑是否該繼續網球生涯。「健康打完比賽固然很好，但我過去3個月耗費這麼多心血，沒有打出預期的結果，這一切是否值得？」