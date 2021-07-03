台南市1名20多歲男子去年起對1名按摩店女員工小芳（化名）頗有好感，因知道對方有在做S（性交易），竟私下頻頻檢舉按摩店，並寫信威脅店家，就是為了讓小芳辭職，小芳最後遭開除相當氣憤，他也遭店家控告強制罪；不過法院認為，他是以正當手段阻止違法之事，不構成犯罪要件，判處無罪，全案可上訴。

判決書指出，男子因為經常到該按摩店消費，竟對其中1名「編號1號」的女員工小芳產生好感，因為他知道店內有從事性交易，因此在去年起就頻頻向警方檢舉，去年8月甚至還寫信給按摩店家「不想讓事情越鬧越大，就不要讓X小姐繼續做，我手上有證據。」店家最後嚇到，只好要求小芳辭職。

但小芳離職後，男子又再度傳訊息給店家說「希望你們不會把她介紹給別間，不然後面有什麼事我就不知道了。」店家最後決定提告；檢察官認為檢舉行為並不違法，但男子的目的是讓小芳無法繼續工作，已侵害小芳的自由，也不當介入小芳與雇主的勞動契約關係，依強制罪依法起訴。

男子在法庭上坦承，小芳事後得知店家被迫開除她相當氣憤，斷絕於他聯繫；但法院認為，強制罪構成要件是以強暴、脅迫方式使他人做無義務之事或妨害他人行使權利，而男子都是以合法手段阻止法律不允許之事，不符合犯罪條件，因此一審判無罪，仍可上訴。