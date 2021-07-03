高雄市警消及醫護人員昨晚（2日）穿著全套防護衣，出現在路竹區中山路、國昌路口鬧區，驚動不少民眾，原來是一處狹窄防火巷中發現一具男性遺體，前往處理。據警方初步調查，死者為36歲黃姓男子，4天前與友人遭到警方盤查，逃逸無蹤，附近一棟3樓鐵皮屋頂有腳印殘留，推測黃男可能是逃逸時失足墜落防火巷，直到遺體飄出臭味才被發現。

黃男疑爬鐵皮屋頂逃逸，留下腳印。（民眾提供/林雅惠高雄傳真）

警消昨晚全副武裝消防衣現身街頭，引發附近民眾驚慌，深怕與疫情有關，有網友在臉書社團「路竹區大小事」po文「路竹發生大事情」，引發關注。

警方表示，6月29日下午4時接獲民眾報案，指路竹區中山、國昌路口附近有車違停，警方立即前往關切，未料包括黃男在場3人見警立即逃竄，警方逮到毒品及竊盜案遭通緝的39歲李姓男子，黃男與另名不詳男子則趁亂逃逸。調查發現，李、黃2人共同租屋在附近，兩人均靠著打零工維生，因通緝身分遇警才會逃竄，事後來到租處，但未見黃男，沒想到事隔4天，黃被發現陳屍在距離租處約50公尺遠的防火巷。

警方推測，黃應是當時逃回租處，之後從租處頂樓沿著連棟透天厝的頂樓逃竄，不小心失足在狹窄的防火巷，因防火巷無法通行，直到發出惡臭才被民眾聞到報警。

警方到場處理時，發現防火巷無法通行，只能由內部開啟，進入後驚見黃男呈坐臥姿勢，明顯死亡，且遺體已經腫脹發黑。

案經鑑識人員到場勘察採證，循線至鐵皮屋頂查看，發現鐵皮屋頂上有腳印，且行進方向與墜落死亡地點吻合，進而研判死者是失足墜落，後續將報請檢察官相驗。

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