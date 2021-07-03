「象迷娘」陳天仁與藝人周孝安3月底宣布結婚，隨後傳出懷孕喜訊，讓即將升格為新手爸媽的兩人藏不住喜悅，她昨（2日）透露已施打完莫德納疫苗，不過手卻一度痛到舉不起來，好在接種完第三天就恢復得差不多了。

陳天仁提到施打疫苗前相當緊張，不過施打當下並沒有痛的感覺，經過12個小時之後，手臂疼痛感才越來越明顯，甚至痛到無法穿脫衣服，隔天左手更是痛到完全舉不起來，就連晚上睡覺翻身都會被痛醒，至於其他症狀除了略為疲倦之外，基本上沒有太大的不舒服，等到第三天，除了手臂仍有些微痠痛，基本上都已經恢復為正常狀態，接著不忘呼籲懷孕的媽媽們盡快施打，才能保護自己跟寶寶的健康。

至於被網友問及是否有發燒症狀?陳天仁表示沒有發燒，但有感覺比較怕熱一點點，此外鼻子過敏了一整天，疑似免疫系統有變弱的感覺，至於被近期要打疫苗的網友詢問當下是否會緊張?她坦言確實蠻緊張的，但醫生評估完就直接打下去了，根本還來不及擔憂，事後女兒胎動也都正常，才讓她放下心中一塊大石。

陳天仁施打疫苗後並無出現發燒症狀。（圖／tts0og Instagram）

陳天仁透露施打疫苗前內心忐忑不安。（圖／tts0og Instagram）

陳天仁之前發出留言截圖，只見一名網友寫下「等你這胎生完了，我再和你生下一胎」，甚至還強調「不會和你老公說的」，緊接著透露這樣性騷擾的留言已出現好幾次，若造成身心受損都可以提告，也呼籲所有人即便處於言論自由的社會，也要小心不要造成別人的不舒服。

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