經濟合作暨發展組織（OECD）1日宣布，美國提出針對跨國企業實施全球最低稅率15％，並進行廣泛性稅制改革得到國際支持。來自130個國家與地區官員幾乎全部同意稅改，可望在10月最後談判裡，完成一個世紀來最重大變革。

美國多家科技巨頭認為全球稅改談判有突破性進展，可望避免各國稅收重疊。但有企業高層和產業團體認為，要取消那些有差別待遇的稅制，這協議才算得上勝利。

據協議，各國將擬定改革詳細內容，然後在本國通過成為法律來落實同一套稅制規定，確保簽約國的企業，在經營業務的國家繳納最低稅率，以減少逃稅機會。

稅改另一個轉變，是有些產業像礦業、石油與天然氣等企業，本來在部份經營地繳納稅率高於15％，因此未來稅金可望減少。但目前談判仍未把金融服務業等部份產業納入最低稅率範圍。

外界認為實施最低稅率，將減少大企業在低稅率的避稅天堂成立子公司避稅。據「標普全球市場情報」過去五年資料，市值前一百大企業裡，約二十幾到三十幾家每年繳納實際稅率不到15％。

矽谷科技業歡迎這次稅改，雖然繳納稅金可能變多，但能排除包括英法等許多國家不同稅制所產生的混亂或威脅。

代表亞馬遜、谷歌與臉書等科技業權益的遊說團體「電腦與通信工業協會」（CCIA）主席施魯爾斯（Matt Schruers）敦促部份歐洲國家藉稅改，取消數位服務稅等有差別待遇的稅制。

外界預期稅改最後談判會延續至秋季，在10月會議之前，企業界會密切注意談判進展，以了解新稅的影響和哪些企業要多繳稅。