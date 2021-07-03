環南市場昨爆出41人確診，讓不少民眾擔憂7/12三級警戒解封無望。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，台北市這波批發市場的群聚不會影響到7/12解封，但也要看基隆市長林右昌和高雄市長陳其邁的意思，若兩人不放心，指揮中心也須將他們的意見納入考量。

沈政男昨在臉書發文表示，台灣7/2新增57例確診，但大家恐怕更關心7/3新增的本土個案數。有些人看到環南市場爆出41人確診的消息，就忍不住驚呼「阿北初四了」，但他認為台北市不會有事的。

沈政男也說，許多人好奇北市批發市場的群聚事件，是否會影響到7/12解封，他認為「當然不會！」但還要看基隆市長林右昌和高雄市長陳其邁的意思，如果他們不放心，指揮中心也必須納入考量。

沈政男分享這2天台北批發市場的PCR篩檢圖，只見同屬於台北農業產銷公司，位於萬華地區的萬大市場的陽性率高於濱江市場，檢視6/23的數據，以人員比例來看，幾乎差了10倍。他認為「這是因為，萬華染疫的背景值與台北整體染疫背景值差了10倍」。

沈政男指出，北農的染疫率，就是萬華與萬華以外地區染疫率的反應，沒什麼嚴重的群聚感染。萬華區和台北整體的疫情在6月後就已獲得控制，但北農仍出現新的確診案例是因為「有一個Rt值約等於1的職場小群聚在北農悶燒」。

沈政男解釋，這個小群聚是從6/23台北進行市場方案後，因為全體快篩與感控升級，就被控制下來了，於是現在做PCR普篩就會得到整體台北市的背景值。

沈政男表示，環南市場疫情本質與萬大市場一樣，但6/23環南市場參與快篩的人是少數，因此裡面早就有感染的案例沒被撈出來，直到昨天普篩才現形。而新增的41名確診中，有12人的Ct值大於30，等於是萬華染疫的背景值，但其他20多人則是Rt值約等於1的職場小群聚的產物了。

沈政男說，突然新增41名確診，看起來真的很嚇人，但這波職場小群聚很快就會被壓制下來了。即便沒被壓制，也會因為批發市場的攤商10000多人都打疫苗，最慢到七月中，這些小群聚也都會自動熄滅了。

沈政男認為，雙北必須精準疫苗、確實隔離，台北市長柯文哲沒把疫調和匡列做好，因此錯失了攔下零星確診病例的機會。他並表示，台灣當然還存在感染黑數，但在雙北以外，數字比0.1%更低了，這點由每日疾管署公布的全國PCR檢測結果可知，雖然偶爾還是會冒出不明感染源案例，但數目會越來越少。

沈政男也說，指揮中心今晚針對環南市場發出細胞簡訊，等於是以萬華茶室群聚規格來處理，但批發市場不是茶室，疫情不可能失控，大家不必自己嚇自己。