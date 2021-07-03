世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞，2日警告傳染力極高的Delta變種病毒(首先於印度發現)已在至少98個國家/地區發現，世界各地疫情無疑已進入「非常危險時期」。他呼籲各國領導人9月前至少為10%的人口接種疫苗，並加強公共衛生措施與疫苗分享，來抵制新冠肺炎確診數的激增。

在每兩週一次的新聞記者會上，譚德塞提醒在疫苗覆蓋率較低的國家，醫院爆滿而癱瘓恐怕成為常態；不過，仍未有任何國家走出困境。特別是Delta變種病毒株相當危險，會持續進化與突變，需要不停地評估並調整公共衛生的回應措施。

他強調，Delta變種病毒至少在98個國家/地區發現，不論是疫苗覆蓋率低甚至是高的國家，該病毒都快速傳播。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也補充道，新冠病毒自首次現蹤以來持續進化，這就是病毒會做的。目前追蹤且關注的新冠病毒變種有4，分別為Alpha、Beta、Gama與Delta。其將持續進化，會出現並篩檢出更多變種；其中一些變種更會列為值得關注的變種。

不過，目前專家主要追蹤Delta變種的亞譜系，各國應擴大Delta變種的基因體定序工作。

另一方面，為阻止新冠肺炎確診數不斷激增，譚德塞提到全球可透過兩種方式抑制新冠肺炎的蔓延。第一種就是公共衛生與社交措施，前者具體做法包括強有力的篩檢、戰略性篩檢、隔離；後者則包括戴口罩、保持社交距離、避免前往人群擁擠處，以及維持室內良好通風。

第二種方式就是全球分享醫療防護裝備、氧氣、篩檢工具、治療與疫苗。譚德塞呼籲各國加強疫苗接種，讓明年此時每個國家接種率達70%。這是減緩大流行、拯救生命的最佳途徑，更能促進全球經濟復甦，防止再次變種的病毒再度「占上風」。

不過，現階段各國領導人應盡速為至少10%的人接種疫苗，確保醫療工作者與最危險的族群獲得保護，這將有效終止大流行的急性階段並拯救大批生命。「這是一項挑戰，但卻是可能的，畢竟全球已分發至少30億劑疫苗。集結一些國家的集體力量，以加強並保證疫苗共享、增加疫苗製造、確保資金到位，來購買所需的工具」。

他表示，現在雖然有疫苗共享，但仍只是「涓涓細流」，速度太慢而被變種病毒所超越。特別是在醫院人滿為患的國家，更急需疫苗與其他醫療衛生工具。

WHO也呼籲BioTech、輝瑞與莫德納共享疫苗知識與技術，以加速新mRNA疫苗製造中心的發展。譚德塞表示，「愈早開始建設更多的疫苗中心並提高全球疫苗能量，致命性案例的激增就會愈快得到舒緩」。

衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）也表示，目前已大量收集輝瑞疫苗與AZ疫苗效力的數據；不過，其他疫苗的數據則相對較少。WHO目前正推廣疫苗有效性的相關研究，並試圖與各國合作取得數據，好讓疫苗對未來的變種病毒株仍能產生效力。

史瓦米那尚強調，目前WHO所核可的緊急使用疫苗，都能防止感染Delta病毒的人轉為重症、住院甚至死亡。由於目前擁有的疫苗效力都無法達到100%，這也是為何接種疫苗後仍會感染的原因。不過，接種疫苗的人轉重症的機率非常低，而完整接種疫苗所有劑數，更是提升對抗Delta病毒免疫力的關鍵所在。