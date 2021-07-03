立委林昶佐（左）。（資料照）

林昶佐嗆柯文哲講廢話 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北市環南市場昨(2日)爆出41人確診，衛福部長陳時中、市長柯文哲等人到場視察，立委林昶佐突嗆柯文哲講「廢話」，卻當場被環南市場自治會會長林勝東反批，農委會主委陳吉仲則趕緊出面解圍，畫面引發熱議。家住北市萬華區的節目主持人劉寶傑也對林十分火大，昨在節目中怒吼一句「他(林昶佐)不是在地的啦」。

林昶佐昨發言時談到，「過去幾個禮拜以來我一直跟指揮中心保持聯繫，希望可以成立聯合指揮所，今天可以看到終於進駐，我是覺得已經慢了，慢的原因各界眼睛都很清楚，導致這段期間疫情是有下降還是繼續延燒，大家應該很清楚，剛剛柯文哲市長講的很多我不同意，很多防疫常識，很多人聽起來甚至覺得是廢話，例如說一開始就說來往人員複雜沒辦法篩檢，但最後還是篩檢了，我不是要在這邊發脾氣，但這對我們在地來講，有很多工作是一個月就可以做的...」。

劉寶傑2日在節目《關鍵時刻》中表示，「聽到林昶佐在講『在地的』，我感到很不以為然，你有跟萬華人共呼吸嗎？你有感受到萬華人的悲哀嗎？有感受到萬華人的無奈嗎?好，不跟你扯這個，外行人看熱鬧，內行看門道，今天民進黨鋪了一個天羅地網，要請柯文哲請君入甕，因為整個北市疫情上面，現在犯的最大的錯誤，就是北農沒有好好清零，沒有想到北農跟環南市場，變成一個甩不掉的小尾巴，沒想到都已經大軍壓陣，蘇貞昌都出來了，沒想到一個林昶佐，老鼠屎害死一鍋粥」。

節目來賓黃世聰緊接著發言時表示，「寶傑，是你們在地的立委，壞了民進黨布的一個大棋局」，此時劉寶傑突然怒吼「他不是在地的啦」。依林昶佐過去曾在臉書發文的資料顯示，他國中時期就讀的是北市大安區的懷生國中，高中時就讀大安區的延平高中，另根據監察院財產申報資料顯示，林昶佐名下的建物位在大安區，妻子的房產則位在文山區，

關於此次風波，林昶佐昨則在臉書上表示，對於自己在會中難掩不耐的發言，向市民表達誠摯歉意，也要再次跟會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧都相當感激。