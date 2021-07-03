許多餐廳都會標榜「無添加味精」，難道味精真的有害健康嗎？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，味精的主要成分是麩胺酸鈉，是存在於天然食材中的成份之一，適量攝取並無害健康，但因為味精中也具有鈉成分，因此高血壓、心臟病或肝腎疾病患者需要更加留心攝取量，以免影響健康。

廣為人知的「味精」一直被認為是不好的食品添加物，也有不少標榜天然、健康的餐廳會特別註明「餐點不含味精」，難道味精真的有害健康嗎？廖嘉音營養師表示，味精的主要成份為麩胺酸鈉 (monosodium glutamate MSG)，屬於胺基酸的一種，廣泛存在於天然食材之中，像是經常用以熬湯的昆布、柴魚，或是番茄、蘑菇、玉米、肉類等都含有大量的麩胺酸鈉，這種成份正是食材中「鮮味」的主要來源。

根據食品藥物管理署資料指出，市售味精的生產方式主要分成兩類，一種是以海藻萃取和麵粉水解而來，另一種則是以澱粉及蜜糖為原料，以微生物發酵製成。

在日常飲食中適量添加味精對於人體並不會造成不良影響，目前並無任何證據指出食用味精與慢性疾病有關；此外，即便烹調中完全不添加味精，在正常飲食的狀況下，仍會由天然食物攝取到麩胺酸鈉，因此民眾無須過度擔憂食用味精會有損健康。

至於許多人都認為「吃完味精會覺得特別口渴，是不是代表味精不好呢？」廖嘉音營養師說明，由於味精中存在約13%的鈉含量，大約是鹽的三分之一，而煮菜時除了味精外還會額外加鹽，若是鈉含量攝取過多就容易有口渴的感覺，並不是單純因為吃味精所致。

(圖/健談提供)

然而，廖嘉音營養師也提醒，味精雖無害但仍應適量攝取為佳，若是攝取高劑量的麩胺酸鈉可能會引起急性中毒，但若在正常飲食的情況下則無損健康。此外，若有高血壓、心臟病、肝腎疾病患者需要限制鈉攝取量時，也要特別留心鹽分與味精的使用量以維護個人健康。