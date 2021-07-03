5月新冠肺炎本土疫情爆發後不久，「防疫女神」賈永婕便自動發起送愛心餐和捐贈醫療物資到各大醫院的活動，善心獲得民眾及蔡英文總統讚揚。今(3日)凌晨，賈永婕透露大女兒安安幫忙她訂餐過程中又不小心出錯，一向開朗的賈永婕難得說了重話，直言：「人可以犯錯，但是一定要有勇氣面對你的錯誤，千萬不可以說謊」，也可見她對孩子的嚴謹家教。

賈永婕和老公王兆杰，育有二女一子，先前傳出大女兒安安畢業，賈永婕有意放下任務陪女兒出國處理留學事宜，但她澄清還在討論階段。而最近安安替賈永婕分憂解勞扛起訂便當、發便當文的工作，上月底自曝首度出包，送到慈濟醫院的餐點忘了交代餐廳要準備素食，結果醫院拒收，幸好賈永婕跳出來幫忙，改聯絡送往臺安醫院，才順利解決問題。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

昨安安在賈永婕臉書發文，再次承認：「今天我出了個大包，本來南部的醫院只有預定要訂購四天份的便當，後來因為老師們的加持，加碼了兩個禮拜份的便當」，結果昨天早上才想起忘了提醒餐廳要加訂便當，急忙詢問後對方第一時間也驚慌回沒有多準備，幸好對方找了整個部落幫忙，才將此事解決，讓安安說：「好險有你們，真的超級感動，不然我小助手的位置應該也不保了」。

賈永婕因近日愛心善舉，被封防疫女神。（圖／中時資料照片）

今凌晨，賈永婕再發文，說深夜回到家後才知道女兒犯錯，且還是安安主動告訴她，她才知情，賈永婕隨即對安安說：「請你自己老老實實地把發生的一切事情都記錄下來！人可以犯錯但是一定要有勇氣面對你的錯誤，千萬不可以說謊！說謊才是最嚴重的錯誤！」，並要求女兒未來要清楚記錄數字，「清楚、真實、透明的數字是媽媽的要求，也是人品與責任！孩子你要記得所有的事情一定都要清楚明白」，見此，網友回應：「孩子們最好的身教，最棒的永婕」、「安安 真的很棒！也很欣慰妳有一個勇於承認錯誤的好女兒！」、「教育孩子的這番話太棒了，應該寫入教科書」。

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