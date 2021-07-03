面對老鷹再輸1場就告淘汰窘境，看來老鷹當家後衛崔楊只有提前宣告傷癒復出一途！根據《ESPN》記者溫霍斯特3日在節目中爆料，「崔楊的情況取得好轉，他將可以出賽東區冠軍賽G6！」但問題還是崔楊擺明帶傷上陣，能有幾成功力有待觀察。

崔楊是在東區冠軍賽G3打到第3節尾聲，想要轉身快速回防，右腳剛好踩到場邊裁判的腳造成扭傷，經過詳細檢查後，確定他的右腳骨頭挫傷，也讓他缺席接下來的G4與G5，儘管他仍待在場邊替隊友加油，還是避免不了公鹿搶先聽牌命運。

在崔楊缺席兩場期間，老鷹總教練麥克米蘭改讓路威廉斯先發上陣，他交出場均19.0分、6.5助攻與3.5籃板，跟崔楊今年季後賽場均29.8分、9.5助攻與2.7籃板數據相比，當然無法相提並論，如今老鷹可能即將淘汰，崔楊當然必須歸隊。

「如果崔楊可以上場，他就會上，這是隊醫跟崔楊自己給我們的回饋，」麥克米蘭今天受訪表示，「他能在比賽當中發揮作用，所以這並非長期的事情，只是他的傷勢仍讓他不太舒服，但他認為可以幫到球隊，我們一切的重點仍是球員！」