去（2020）年11月，一名35歲白姓女子，因為認為廖姓女子與老公有染，先後3次找她算帳，曾半夜將其帶去公墓毆打，剝掉其上衣罰站30分鐘等，恐怖行徑讓小三急忙報警，大老婆因此吃上妨害自由官司，南投地院法官再以恐嚇罪名，判處拘役30日，緩刑2年，要向公庫支付6000元。

據判決書內容指出，白姓大老婆十分潑辣，教訓廖姓小三絲毫不手軟，曾於去（2020）年11月某日半夜快12點，把小三叫出來談判，接著又騎機車載她到公墓痛扁一頓，並拉扯頭髮，接著又剝光其上衣，要求公墓罰站半小時才能離開，而且這10天內前後，毆打小三的情事就發生3次，雖然小三最後都撤銷傷害告訴，可去公墓罰站妨害自由這件事，其未撤銷告訴，大老婆因此被南投地院法官判處拘役50日，緩刑2年，並要向公庫支付1萬元。

事情曝光後，小三妹妹因為氣不過打電話質問白女，氣得白女深夜掛完電話再奔小三投宿飯店大聲喝斥，「我有打你嗎？信不信我現在就打你，你再亂講話，我就要你好看！」誇張行為嚇得廖女又報案，警方因此將剽悍大老婆以恐嚇罪嫌移送法辦，經南投地檢署起訴後，在審理期間，大老婆已與小三和解，因此南投地院再以恐嚇危害安全罪名，判處拘役30日，緩刑2年，但要向公庫支付6000元。

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