台北慈濟醫院日前收治一名確診患者，入院時意識模糊，經過救治仍不幸病逝，好不容易聯繫上患者的外甥女，卻發現對方本身罹患癌症，還要照顧身心狀況不佳的家人，生活並不寬裕，無力處理後事。對此，護理師團隊購買一套衣服和一雙鞋子，讓患者能乾淨走完最後一程。暖心舉動引起熱議，看完眼眶忍不住紅了。

台北慈濟醫院日前在臉書專頁分享，一名男性患者來到醫院的時候，意識幾近模糊、身體帶有髒汙，加上嚴重的重聽而無法溝通，導致醫療團隊無法聯繫到家人，只好找來社服室的楊姓社工來協助。

正當一群人不知道該如何是好，患者的外甥女來電，經詢問才知道，男子是名獨居的中低收入戶，平時在萬華區租屋，被救護車載走的當下，周遭的鄰居都很不諒解。隨著病程變化，男子的身體狀況越來越差，醫療團隊聯繫外甥女想討論治療方針與喪葬事宜，無奈外甥女本身是癌症患者，還要照顧身心狀況不佳的家人，生活並不寬裕。

男子最後不幸病逝，病房的陳姓護理長知曉患者家人的困難，便帶領護理團隊，替其買了一套衣服和一雙鞋子，讓男子可以乾淨清爽的走完最後一程，並貼心的在男子耳邊說道「你放心，我們已聯繫到你最信任的外甥女，後面的事情我們一定會幫你處理好，你可以安心地走。」

患者的外甥女知道後十分感動，表示醫療團隊的幫助讓家屬安了很大的心，甚至在頭七那天，舅舅還穿著護理師送的鞋子，來到她的夢中，看起來很安祥也很乾淨。

由於患者的家人經濟狀況不佳，因此社工師和醫療團隊也協助病患找了禮儀公司、處理喪葬費用，但最大的困難是租屋處的處置，面對確診者的居住處，幾乎人人自危、無人想處理，為此他們也協助詢問消毒公司和搬家公司，替患者整理遺物。

而外甥女拿到舅舅的死亡補助金後，希望能用這筆錢來支付，先前醫院提供的種種協助，也希望這筆錢可以讓社工師幫助染疫但有經濟困難的人。即便社工師不停婉拒，外甥女仍堅持捐出這筆善款，期望能幫助更多的人。

暖心舉動引起網友討論，「人間有愛，感謝所有付出的人員」、「真的是善的循環」、「感恩醫療團隊付出、辛苦了 有你們真好」、「看完眼眶忍不住紅紅的」。