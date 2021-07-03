【愛傳媒黃珊珊專欄】嚴正聲明，有關簡舒培議員指控本人指示衛生局人員撥發好心肝診所疫苗乙事，本人嚴正聲明絕無此事，事實是：

一、本人只在去年10月26日第一次在龍山寺活動場合見到許金川醫師，並無私交更無聯絡方式。

二、本人的朋友BEN在6月6日至6月7日轉傳來好心肝診所呼籲北市開放診所協助接種疫苗，我僅回覆市府未來有規劃大規模施打時會加入合約診所，但一切都會依照中央規定辦理。

三、本人6月3日至6月8日在仁愛醫院住院治療，白天上班開會，晚上回醫院打點滴休息，Ben在6月8日上午轉傳一封許金川醫師謝謝我的訊息，我當天完全沒有看到。

四、6月9日早上我從仁愛醫院到市府開晨會，得知6月8日深夜有診所漏夜打疫苗，有人在府級群組貼了相關新聞，衛生局黃局長回復是好心肝診所，我才聯想到之前BEN轉給我的訊息，並將6月6日BEN傳給我的3則簡訊傳到府級工作群組上，要求衛生局盡速回應、澄清，且一定要查明清楚。

五、黃局長將本人6月9日早上轉傳府級群組的訊息，再轉傳到衛生局工作群組，時間點全部都是6月9日新聞事發後才轉傳的，絕對不是我在6月7日或6月8日好心肝診所取得疫苗前就已經交代黃局長或衛生局同仁撥發疫苗，簡議員顯然是斷章取義，故意忽略時間序。

六、政風處對於好心肝的調查報告中，並無任何同仁指出本人有任何事先指示或轉達好心肝訊息，報告內容早已釐清。

七、最後我想說：當民意代表20幾年，合法的、不合法的，我們心裡都有一把尺，能做的我們都會盡力去做，但是不能做的絕對不可能要求基層或者我們台北市政府的任何官員來做這些違反規定的事。所以有時候我們必需扛下很多人情的壓力，但我還是會努力維持心中的那條線。

作者為台北市副市長

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