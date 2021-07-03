There’s belief Bucks star Giannis Antetokounmpo (knee) would be given the green light for a potential Game 7 if Hawks avoid elimination in Game 6 on Saturday league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 2 2021

不僅老鷹已經做好讓崔楊在東區冠軍賽G6提前復出準備，就連公鹿都必須做出最壞打算！根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯3日爆料，「如果老鷹避免在G6提前出局，出現潛在的搶7大戰，不排除阿提托康波可能在G7得到球隊開出綠燈！」

「字母哥」阿提托康波在東區冠軍賽G4第3節，不小心跟老鷹中鋒卡培拉相撞，造成左膝過度延展傷勢，當場讓他直接退場治療，更缺席接下來的G5，幸好公鹿G5靠著4人得分破20的平均火力，仍然輕取老鷹取得3勝2敗聽牌優勢。

只是隨著崔楊打算在明天的G6強行復出，老鷹又有主場優勢，確實很有機會在自家主場扳平戰局，也把東區冠軍賽拖入搶7大戰，目前公鹿也確定阿提托康波缺席G6，只好為了可能出現的G7，提前做好可能讓他提前上場的心理準備。

阿提托康波今年共打了15場季後賽，場均拿下28.2分、12.7籃板及5.2助攻，儘管他的罰球超時問題暫告無解，他在場上的主宰力與破壞力，仍是公鹿搶勝的最大武器之一，接下來就看明天東區冠軍賽G6結果如何，才可決定字母哥是否需要提前復出。