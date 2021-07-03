看看這一雙水汪汪的無辜大眼和白嫩光滑的肌膚，光是看到這位日本正妹「日向葵衣」的臉蛋，就已經被她甜美的外表給迷倒了，想不到往下一看，她竟然還擁有「G 罩杯」的傲人胸器！而她也從不羞於展現自己的好身材，一套套爆乳造型都是說拍就拍，性感爆棚！

日前，她曝光了近期拍攝的最新寫真，只見她這次紮起馬尾，化身成芭蕾舞者，並換上白色高衩芭蕾舞衣，而胸前的 G 奶也兇猛露出，還加碼放送充滿肉感的「蜜汁翹臀」，畫面既唯美又性感！

(圖／JKF提供)

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曾經當過實況主，目前在從事演員、模特兒和 YouTuber 工作的她，IG 人氣也衝到了逾 16 萬，在這個只要敢拍、敢說、敢露就可以走紅的時代，想要比別人擁有更高的知名度，就現實面考量來說，不外乎就是要長得夠正、身材夠好，像日向葵衣這樣的正妹，就完全符合條件啦！

身為一個剛踏足寫真界不久的超強新星，她在短短時間內，就受邀拍攝不少泳裝寫真，大露波胸、美尻，主題不乏大家接受度最高的「撩衣、濕身」等，足見超夯人氣！

(圖／JKF提供)

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靠著日本人最愛的「天使臉蛋、魔鬼身材」反差萌特色，日向葵衣在寫真界的發展還算不錯，其實過去的她曾有過長髮造型，雖然當時已引起網友的注意，但還稱不上是紅人，直到她剪成短髮後，五官立刻變得立體、更有辨識度，也因此一路竄紅，搖身實況界女神！

也許因為還是新人的關係，日向葵衣目前還沒有太大尺度的突破性作品，但相信繼續關注她下去，一定有一天會等到的！

(本文由 JKF 提供)