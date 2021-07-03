新冠肺炎疫情嚴峻，由於國內疫苗短缺，網紅青青6月時就跟隨公司團隊飛往美國接種輝瑞疫苗，第一劑施打過程不到30秒就結束，不過昨（2日）透露打完第二劑疫苗後，身體便出現三大副作用，引起網友熱議。

青青透露昨（2日）施打輝瑞「Pfizer」疫苗第二劑，心情依舊是恐懼到爆炸，但好在有友人在旁陪伴，她表示打第一劑時沒有感覺，但是這次卻略有痛感，至於打完後的副作用就是手臂痠痛，但只要不碰觸到，痠痛不會太明顯，此外還有腹瀉及頭暈症狀，對於網路傳言打完第二劑會有「發燒、頭痛、嘔心想吐」的症狀，但同行的10幾人裡面根本沒有出現以上的副作用。

而自封為「防疫大使」的青青，日前帶著女性友人接種嬌生疫苗，當時她表示聽說這個牌子只要打一劑所以很濃，因此打下去會很痛，而友人一注射疫苗就立刻大喊：「Oh my god!」針筒抽離後，更痛到直呼：「我的手不能動了，真的很痛」，讓她不忘提醒「想打嬌生的青粉們請三思！」

青青透露這次美國行，主要是跟隨公司團隊去施打疫苗，由於老闆在美國有置產，因此一行人抵達機場後，就有專人開車接機，還直接送她們到指定地點施打疫苗，全程只要坐在車子上，打開車門後，就有醫護人員幫忙接種，可說是相當方便，宛如「得來速」，接著更透露這次行程完成了小時候的心願，出來看看這個世界後，眼界真的會不一樣，也強調絕不讓自己當個井底之蛙。

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