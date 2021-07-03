曾在中華職棒掀起「曼尼旋風」的前大聯盟名將曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)，他直到近年還在四處打轉，甚至想加盟日本的四國島獨立聯盟、以及義大利聯盟。其實拉米瑞茲只是閒得發荒而不是缺錢，根據美媒報導，拉米瑞茲今年7月才剛收到紅襪隊的薪資支票200萬美元（新台幣5500萬）。雖然他2008年就被紅襪賣掉，但依據合約紅襪必須支付他薪水直到2026年。

拉米瑞茲2000年底加盟紅襪，簽下8年1.6億美元合約，後來被賣給道奇，然後歷經光芒、運動家，2013年還前往中職義大犀牛。拉米瑞茲在中職的月薪高達5萬美元（總共付給他超過600萬台幣），球團提供最高級的義大利飯店給他入住。

紅襪最後積欠拉米瑞茲的部分薪資，講好分成16年支付，從2011年付到2026年，總金額因為利率而膨脹到3200萬美元。

其實在中職的時候，拉米瑞茲同時領取著紅襪、道奇的薪水，他2010年就離開道奇，但道奇支付他薪水直到2013年，年付750萬美元（當年的匯率為2.3億新台幣），也就是說中職的月薪相當於他的零用錢而已，等於是來台灣度假的。他在中職帶來巨大票房，49場累積0.352打擊率、8支全壘打，攻擊指數高達0.977。

去年要前往義大利聯盟的時候，拉米瑞茲乾脆連薪水都不要了，只要求住免費的別墅，享受名貴跑車和免費機票。即使當大聯盟受到疫情肆虐的時候，他就算躺在家裡還可以正常領薪水到2026年。