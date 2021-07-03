北市副市長黃珊珊（中）、醫福會執行長王必勝（左）等人3日上午7時許視察北農第一批發果菜市場。（張穎齊攝）

北市環南市場1日PCR篩檢暴增41陽性確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊等2日至環南市場視察，共同宣示成立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝進駐執掌。陳、黃、王等3人3日一早7時許，突現身北農第一批發果菜市場，視察台北榮總醫療團隊在現場2小時PCR篩檢500人的狀況。

環南市場累計迄今107例確診，超過北農103例，中央與北市府昨視察完環南後，今來到北農一市，另外還有北農董事長黃向羣、北農總經理翁震炘等人陪同。

黃珊珊昨在防疫記者會上說明，有跟農委會主委陳吉仲討論，北農篩檢進度比較慢，是因北農正在新建趕工，有一半是工地，沒有空間做篩檢站，拍賣場的部分也沒辦法空出來，也特別跟王必勝說，北農拍賣場可空出來，可找台北榮總團隊進駐，大量篩檢，農委會最後同意進駐，會把剩下的員工篩檢完，希望居民也來篩檢。

北農董事長黃向羣表示，此次協調行口減量，才挪出空間做進行PCR篩檢，檢查量能大，僅安排1天，從上午6時開設至中午12時，希望大家都可來篩。

台北榮總醫務企管部主任李偉強說，現場有90名北榮醫護，並開出10條線同步篩檢，從上午6時開始篩到8時已完成500人PCR篩檢。