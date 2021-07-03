搶攻台灣高端中秋送禮商機，香港半島酒店推出多元月餅禮盒，主打米其林星級名廚、半島酒店中餐顧問鄧志強構思的「紅棗黑棗蓮蓉」和「核桃無花果奶黃」兩款月餅，除備有獨立盒裝，亦加入了星廚賞月禮盒內，禮盒包裝設計精美，紅色禮盒盛載以上兩款特色月餅各四個、一罐半島陳年普洱茶葉、兩對限量版手繪陶瓷茶杯和陶瓷碟，與親友用以沏茶賞月，別有一番雅興，並已開放台灣消費者預購。

每年中秋節檔期，半島酒店所屬半島精品店的「迷你奶黃月餅禮盒」必熱銷，且是中秋熱銷月餅禮盒排行榜上常勝軍。每年預購消息一公布，立刻引起消費者搶購！自1986年以來，半島「迷你奶黃月餅」於傳統港式月餅中脫穎而出，更被譽為香江經典。今年半島突破傳統，增添新創意，由米其林星級名廚親自操刀，獨創新口味月餅，擴大搶香港與台灣市場商機。

半島精品今年針對台灣市場推出四款台灣限定中秋禮盒包括：「優選」中秋禮盒3188元、「首選」中秋禮盒4688元、「精選」中秋禮物籃6888元，「特級」中秋禮物籃9888元，每款均滿載半島酒店月餅及精選點心，多樣搭配與豐富性，依照喜好挑選專屬禮盒，讓送禮有更多元的選擇。

半島酒店旗下半島精品在新光三越台北信義新天地A4館、太平洋崇光百貨SOGO忠孝館、台中大遠百Top City店、新光三越台中中港店，以及高雄漢神百貨本館均設有門市，為方便台灣客選購半島月餅禮盒，半島精品店今年並將於8/17日起至9/7日特別在台北101購物中心增設期間限定店，通路選擇很多。