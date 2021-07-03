防疫期間，雙北持續三級警戒，民眾居家時間已將近兩個月，運動量的減少不但導致體重不斷上升，更容易產生情緒問題，營養師兼瑜珈老師安妹示範地板瑜珈核心動作，民眾居家也能做運動，保持身心輕盈。

安妹瑜珈老師提醒，做瑜珈前1~2小時應補充碳水化合物，可使運動更有效率，同時也須避免食用高產氣、高纖維食品，例如牛奶、地瓜等，可能導致運動時產生脹氣，並避免油炸、高蛋白質等難消化的食品，建議可選擇全穀與根莖、水果等好消化吸收的食物，身體較無負擔，對於身心訓練有更好的幫助。

為了使運動過程更安全順利，安妹瑜珈老師提醒民眾，做瑜珈前須做足暖身運動，活動腳踝與腕關節、脊柱所有面向的活動，包含側彎、前彎、後彎、扭轉等。

船式與半船式可訓練核心與專注度，強化腿、背肌肉，訓練平衡。 起始屈膝坐姿預備，大腿小腿90度。

第1步，背打直挺胸，身體往後傾斜45度，雙手與肩同寬掌在臀部後方地板，手肘內夾，肩膀下壓，小腿抬至平行地板的位置，來到level 1。

第2步，雙手平行地板位置伸直，來到level 2。

第3步，若覺得腿後側還輕鬆、核心有力，伸直雙腿，保持併攏，腳與地面45度，來到level 3，完整船式。

第4步，軀幹與腿往下來到離地30度的位置，腹部核心有力，保持上背肩胛離地；雙腿伸直肌肉收緊，下腹有力，讓雙腿維持在離地20-30公分的高度。

來到半船式。 (賴韻如/台北報導)

附註：完整船式注意事項

1.尾骨不舒服的民眾，可以墊毛毯在臀部下方

2.全程保持背打直、挺胸、不聳肩

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