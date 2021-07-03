本土疫情持續擴大，台灣面臨疫苗不足危機。國民黨立委李貴敏表示，大家都在討論疫苗代工問題，而她早在5月28日就質詢衛福部部長陳時中，台灣為何不能加入mRNA疫苗代工行列？陳以「台灣的技術還不成熟，沒到代工的程度」，但她事後發現台灣，中研院早在2018年就曾向美國申請臨時性專利，顯然台灣早有技術。網友則痛批，執政黨到底在講什麼鬼話。

李貴敏昨日（1）在臉書發文表示，這幾天大家都在討論台灣爭取代工莫德納疫苗問題，其實早在5月28號，她就曾藉著在立法院質詢長陳時中，為什麼目前台美關係空前良好情況下，沒有跟美方要求讓台灣也加入mRNA疫苗代工？當時陳說，台灣的技術還不成熟，沒到代工的程度。但她事後發現這個說法未必正確，事實上2018年時，中研院就曾向美國申請臨時性專利，顯然台灣早有技術，反倒是陳沒搞清楚狀況，以致在疫苗佈局上又慢半拍。

對此，李貴敏強調，她支持國家發展疫苗國家隊，也希望中研院將技術下放，這都是政府該做的事，且中研院將技術授權給民間使用並繼續開發，可以有權利金的費用，民間也能透過這項技術量產，帶動相關產業鏈，並能說服美方，讓台灣也有機會參與疫苗代工。畢竟在代工疫苗上，台灣已經落後我們國際上最大競爭對手─南韓。亡羊補牢，希望民進黨執政團隊能以國人安危及台灣未來為重。就算起步落後，更不應放棄，也才能藉此加速台灣生技與相關產業鏈發展。

消息一出迴響熱烈，大批網友為之氣憤，紛紛留言：「台灣做的疫苗很好，要幫人家代工就沒技術，這是什麼鬼話，陳時中，蔡英文，把台灣人當什麼」、「為了保護高端和聯亞本土疫苗而無作為？」「這個要是沒成功，台灣不少產業大概會被南韓壓死」、「陳時中說：因為代工的技術還不夠純熟，所以去年拒絕了AZ疫苗的代工。那為何又能夠自己研發疫苗呢？說法真是太過矛盾了！」「從這次的疫情，就可以看出民主退步黨的，蔡英文政府是多麼的無能！」