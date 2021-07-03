根據紐約媒體《SNY》記者貝格利3日搶先爆料，假如太陽後衛保羅今年夏天選擇跳脫最後1年價值4421萬美元合約成為自由球員，且尋求一份3年超過1億美元的新合約，那麼尼克很有可能成為保羅新東家，畢竟尼克總裁里昂羅斯曾是保羅經紀人。

只是紐約媒體選在當前這個時機爆料，未免引發外界遐想，畢竟保羅才剛幫助太陽相隔28年重返總冠軍賽，不管他們的對手是公鹿或老鷹，太陽都有機會拿下隊史首次總冠軍，如果保羅可以完成這個不可能任務，太陽怎有可能把他放走。

其實保羅考慮跳槽尼克的謠言從未停過，自從里昂羅斯去年夏天成為尼克新任總裁，就不只一次爆出保羅打算前往紐約跟好友會合的謠言，可惜隨著保羅今年季後賽交出場均18.1分、8.7助攻與3.9籃板的優異表現，離開太陽看似不太可能。

保羅今年帶領戴文布克、艾頓兩名生涯首次闖進季後賽的年輕好手，一路爆冷殺進總冠軍賽，除了首輪淘汰自己好友「小皇帝」詹姆斯領軍的衛冕軍湖人，接著次輪橫掃金塊出局，西區冠軍賽又以4比2淘汰快艇，保羅明顯幫助太陽徹底進化，太陽高層怎麼願意把他放走！