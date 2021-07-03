林昶佐嗆柯文哲講廢話 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲昨(2日)到環南市場視察疫情並舉行記者會，因立委林昶佐當場轟柯文哲防疫不力，卻遭市場自治會長當場反嗆「你有替百姓發言過嗎?」，讓林昶佐成外界批評焦點。民眾黨發言人楊寶楨昨晚對此在臉書表示，從林昶佐之前護航衛福部次長石崇良的「萬華破口說」，到遭市場會長怒嗆，表明了一件事，「萬華人這一個半月來，受盡了被汙名化的委屈。

楊寶楨2日表示，林昶佐之前護航衛福部次長石崇良的「萬華破口說」，還反對公開「3+11」會議紀錄，一直到被環南市場自治會長林勝東和攤商怒嗆，表明了一件事，「萬華人這一個半月來，受盡了被汙名化的委屈；自己選區的民意代表都不幫忙發聲、爭取權益，還被口口聲聲喊著『同島一命』的執政黨不公平對待」。

楊寶楨指出，不想引起南北對立，但是執政黨卻一直做著雙標的事情，在分化不同縣市的民眾，印度Delta病毒入侵屏東的時候，屏東縣長潘孟安說「屏東土地不會長出病毒」，執政黨從上到下包括蔡英文總統、蘇貞昌院長等人都齊心團結挺屏東，「但對於台北萬華卻不是一樣的態度」。

不只如此，楊寶楨直言，石崇良之前在立法院接受質詢時，甚至強調說「疫情破口在萬華」，就這樣直接讓中央認證了？難道萬華有蟲洞，病毒會直接空降？執政黨誰幫萬華講話了？怎麼不大聲說破口就是「3+11」，而不是萬華？

最後，楊寶楨喊話執政黨，「不要表面上說團結防疫、同島一命，實際上滿腦子想的都是如何攻擊政敵，固守自己的鐵票倉，要嘛就言行一致，不要說一套做一套，虛情假意的真是讓人看不下去」。