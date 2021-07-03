網易科技3日報導，據兩名知情人士透露，中資半導體公司安世半導體（Nexperia）擬以6300萬英鎊（約合8700萬美元）的價格收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab。英國主管官員已表達對Newport Wafer Fab可能被收購感到擔憂。

當地時間2日，由中國聞泰科技百分之百持股的荷蘭公司安世半導體證實，交易談判正在進行中。Newport Wafer Fab位於南威爾斯的紐波特，這家私人持股晶片廠的歷史可以追溯到1982年，它是英國為數不多的幾家半導體製造商之一。

傳聞中資泰科技旗下安世半導體將收購英國最大晶片廠。圖為今年4月21日世界最大半導體台積電創辦人張忠謀以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題演講。（中新社）

知情人士表示，安世半導體最快將於下周一或周二（5、6日）宣布收購。安世半導體發言人說：「我們正在與Newport Wafer Fab和威爾斯當地政府就這家晶片製造商的未來進行建設性對話。在我們得出結論之前，我們不會進一步置評。」

聞泰科技和Newport Wafer Fab都沒有立即回覆媒體查證。這項收購是在全球晶片供應短缺的情況下達成的，缺晶危機促使各國在半導體生產方面試圖變得更加獨立。目前世界上絕大多數晶片都是在亞洲製造的，其中台積電、三星電子以及中芯國際都是世界上最大的晶片生產商。

在6月分致英國商務大臣誇西．科沃騰格(Kwasi Kwarteng)的信中，英國政府中國研究小組主席兼外交事務特別委員會主席湯姆．圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，他對Newport Wafer Fab可能被收購感到擔憂。

圖根哈特敦促英國政府根據4月份出爐的《國家安全和投資法案》(National Security And Investment Act）審查這筆交易，該法案是為了在存在經濟風險或安全威脅時保護英國科技公司免受海外收購的影響。

英國政府發言人表示：「我們知道安世半導體預計將收購Newport Wafer Fab。雖然我們認為目前進行干預並不合適，但我們將繼續密切關注事態發展。如果形勢發生變化，我們將毫不猶豫地動用《企業法》賦予我們的權力。」

他們補充稱：「我們仍致力於發展半導體行業，並關注該行業在英國經濟中扮演的重要角色。」安世半導體給出的8700萬美元收購價遠遠低於德州儀器，後者本周宣布將斥資9億美元收購猶他州空置的美光製造廠。

不過知情人士表示，Newport Wafer Fab還有幾筆未償債務，包括欠匯豐銀行2000萬英鎊、威爾斯政府1800萬英鎊。這些債務將在出售後償還。與此同時，4年前從德國英飛凌手中收購Newport Wafer Fab後成為大股東的執行長德魯．納爾遜(Drew Nelson)將獲得約1500萬英鎊。

Newport Wafer Fab為汽車行業生產用於電源應用的矽晶片，該行業受到晶片短缺的打擊尤為嚴重。該公司還始終在開發更先進的「化合物半導體」，這種半導體速度更快，能效更高。

據知情人士透露，根據協定，納爾遜將獲准剝離Newport Wafer Fab的化合物半導體業務，他計畫將所得資金再投資於這家新企業。同時，他還被允許保留使用Newport Wafer Fab名字的權利。

這筆交易是在英國晶片設計公司Arm同意被美國晶片巨頭英偉達以400億美元價格收購之後達成的。Arm通常被認為是英國科技行業「皇冠上的明珠」。