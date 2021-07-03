國內近期爆發市場群聚，台北榮總採檢團隊今清晨4時出發，分批至北農第一果菜市場執行採檢任務。該任務自上午6時起進行，預計採檢2000人次以上，第一批檢體已於7時35分送回醫院實驗室，並於8時30發出第一份報告。

北榮表示，本次任務將比照7月1日第二果菜市場(濱江市場)採檢模式，以一條龍作業方式，分10線同步進行，每小時以專車將檢體盒送回臺北榮總檢驗。衛福部陳時中部長、台北市政府黃珊珊副市長，及中央流行疫情指揮中心王必勝執行長都親自至現場，為醫療人員加油打氣，對北榮採檢團隊專業效率表達高度肯定。

此次的任務由副院長陳威明再度領軍，陳威明表示，北榮臨危受命，在短短一天內迅速完成場勘及整備工作，充分展現榮總人高度團結與專業、敬業的精神，在酷熱的天氣下工作十分辛苦，感謝同仁們無私無我的付出，對國家交付的任務全力以赴，北榮團隊以能擔負此次重大任務為榮。

此為繼京元電子、北農濱江市場之後，臺北榮總第三次全院緊急動員進行大規模PCR核酸檢測，預計今(7/3)日完成所有採檢報告，提供中央流行疫情指揮中心，協助疫情控制及時阻斷傳播鏈。