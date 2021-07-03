台北市環南市場大規模篩檢首日發現有41人確診，2日緊急封閉3天消毒。對此，藥師林士峰表示，大家不要太緊張，這次環南市場驗了1000人確診41人，陽性率約是4%，還不是失控的數字。環南市場事件的重點是，證明了台灣社區確實存在隱性感染者，現在必須做的是趕快把他們找出來。

林士峰昨日（2）在臉書發文表示，相信昨天早上應該有很多人，被環南市場驗出41人確診、緊急休市嚇了一跳，但其實不要太緊張，這次環南市場驗了1000人確診41人，陽性率大概是4%，還不是失控的數字。

林士峰指出，此事最值得注意的是，這次市場大規模篩檢出現的案例就是沒列在CDC快篩指引的人，這除了反映執行一年的匡列跟疫調是否必須更強化，也代表社區確實存在隱性感染者；換句話說，如果不趕快把他們找出來，真的好嗎？

不僅如此，林士峰質疑，一直有一群人喊台北不匡列跟疫調，那群人喊這麼久了，但CDC或陳時中有說過台北不疫調不匡列嗎？那麼多人在放這個嚴重影響防疫的謠言，打擊公務人員，一直強調要打假消息的CDC卻放任他們，不抓不罰也不澄清，這樣不作為，真的可以嗎？

此文一出，網友回應熱烈，紛紛表示：「台北市只要有出事，就會被綠黨無限放大再放大！有種全台來個普篩，看到時候數字是不是像檯面上一樣！」「應該很多都是無症狀感染者」、「攤販忍著病痛或無症狀不出來篩檢，確實是問題，現在篩出41人是好事黑數減少了，但網路開始帶風向說沒做疫調的言論又來了！真的很可惡！」