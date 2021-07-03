台灣女婿、金鐘獎行腳節目主持人吳鳳（本名：吳承鳳）和老婆陳錦玉（Rynne）結婚6年，育有兩個寶貝女兒。他常透過臉書分享家庭趣事和對時事看法，昨(2日)他透露有網友問吳鳳是光頭，為何兩個女兒是捲髮？吳鳳則曬出家人舊照，曝自己是家族遺傳的捲髮，兩個女兒自然也是遺傳到他。

吳鳳昨晚發文說，因為自己出道以來都是以光頭形象現身，所以很多人都無法理解他光頭、老婆直髮，為何女兒頭髮是捲的？吳鳳才說其實他媽媽、阿姨都是捲髮，自己也遺傳到捲髮，「因為你們認識的我是光頭，所以很難想像我也有捲髮的時候！有的人以為我一直是光頭，我22歲之後開始剃光頭，因為頭髮開始變少」。

吳鳳和太太結婚6年。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳曾獲金鐘獎行腳節目主持人獎。（圖／中時資料照片）

吳鳳打趣說，當年剃光頭後才發現自己頭型好看、適合剃光頭，不輸給馮迪索跟布魯斯威利，才讓他更確定以後要維持光頭造型，並說希望這次回答後不會再有網友問他這個「可愛的問題」。對此，網友回：「謝謝吳鳳耐心回答網友不禮貌的問題，兩個女兒都像你」、「有捲髮的孩兒真的很可愛」、「這樣長大都不用燙頭髮，省了美髮錢」。

吳鳳的媽媽（左）跟阿姨都是捲髮基因。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat臉書）

因新冠肺炎本土疫情數量激增，疫苗問題引發關注，先前吳鳳被問要不要回土耳其打疫苗？他回應土耳其目前已接種疫苗比例為20%，在他的家鄉疫苗也供不應求，幸好兩個阿姨都已接種，妹妹則還在等通知，「但更重要的是我不會因為要打疫苗，就回去土耳其或者去哪裡！土耳其前陣子每天6、7萬個確診，最近7、8千個人」，他會留在台灣等打疫苗，廠牌不指定，「國產或者國外的我都不排斥，到時候看醫療人員給我什麼」。

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