中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，並要求全國停課、多個行業停業，也使許多弱勢家庭生計正陷入困境、岌岌可危，據台灣世界展望會調查，截至6月上旬為止，發現近4800戶需要民生物資、近4400戶需要緊急經濟協助、近1500位營養餐食或幼兒照顧的需求，呼籲大眾在最需要的時刻一起共同關顧國內特況家庭。

如住在南投的小香（化名），家有4個兄弟姐妹，父母原本擔任臨時工，收入少又不穩定，學校因疫情停課期間，小香父母為照顧孩子無法外出工作，在沒有收入的情況下，家中三餐和民生物資支出成了一大負擔。展望會社工員查訪及了解情況後，迅速聯繫地方資源，將白米、奶粉和罐頭等物資送至小香家，並提供展望會特況家庭生活扶助金。收到物資及補助後，小香爸媽十分感謝社工員在疫情中仍及時援助，緩解家中經濟壓力，讓孩子免於挨餓。

而苗栗的小蓁（化名），家中缺乏遠距上課的設備，因新住民母親有腦傷不太會操作手機，小蓁要等父親晚間下班才能補足白天的課程進度，更無法即時向老師提問。社工員擔心她學習進度落後，亦連結資源親送平板電腦及網卡到小蓁家。

台灣世界展望會代理會長李紹齡指出，疫情帶來的停課措施，對許多隔代教養、新住民家庭，帶來許多教育、教養的問題；而經濟面的影響，更將弱勢家庭推向困境。面對弱勢孩子及家庭的急迫需要，台灣世界展望會正積極透過遠距訪視服務，提供遠距數位學習資源、餐食物資、急難生活扶助，同時也呼籲大眾在最需要的時刻一起共同關顧國內特況家庭，支持「飢餓三十人道救援行動」，陪伴脆弱的兒童與家庭度過艱困時刻。捐款可洽台灣世界展望會官網。