台南在地農產品受到各方消費者喜愛與肯定，「台南菜市長」7月改版上線。(台南應用科大提供／曹婷婷台南傳真)

台南在地農產品受到各方消費者喜愛與肯定，「台南菜市長」7月改版上線，保留原本台南自取模式，增加宅配服務與團購模式，各地都能享受到台南當季現採的新鮮食材，揪團購買更優惠，開幕期間滿額，還可抽熱銷排行榜的蘆薈蕾絲麵禮盒10組。

台南市政府農業局、台南應用科技大學、在地小農聯合推動地產地消平台「社區菜市長@臺南」，針對自取、宅配、團媽需求，進行平台改版並於7月重新上線，保留原本台南自取模式，增加宅配服務與團購模式，各地都能享受到台南當季現採的新鮮食材。

「台南自取」模式與農會、喜憨兒咖啡廳、學校持續取菜點合作，台南設置取菜點：安平永華農會、安南、仁德農會、南應大4站，回應消費者周間購菜需求，將周五取菜日調整為周三，上周訂貨消費者可於周三約定取菜點取貨。

因應防疫需求宅配量提升，經由農業局、南應大及農友三方多次討論與調整，新版本將提供「電子商城－宅配我家」模式，下單後由農友出貨，新鮮食材產地直送。

即日起至7月31日期間消費滿額，台南菜市長將抽出10位贈送蕾絲麵禮盒。天然的蘆薈蕾絲麵，優雅蕾絲造型，帶著南瓜、綠藻、紫地瓜繽紛色彩，讓麵條好吃又吸睛，防疫生活享受不打折。

台南市農業局農會輔導科、南應大USR計畫－臺南農安樂活好食在與在地農友產官學合作，期待呈現台南青農與USR結合新樣貌，發揮社會責任實踐目標與精神。