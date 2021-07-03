根據《ESPN》薪資專家馬克斯3日報導，即將隨著美國男籃征戰東京奧運的公牛後衛拉文，已經拒絕公牛4年1.05億美元提前續約條件，這並非代表他不想續留芝加哥，而是他在明年夏天成為自由球員後，可望簽下5年約2.04億美元的翻倍合約。

畢竟在奮鬥7個球季之後，拉文本季來到「豐收年」，包含場均得分(27.4)、投籃命中率(5成07)、三分命中率(4成19)、場均籃板(5.0)、場均助攻(4.9)皆創生涯新高紀錄，更生涯首次獲選全明星球員，還要跟著美國男籃尋求奧運4連霸。

所以下季薪水「只」有1950萬美元，對於拉文來說，明顯不符他的身價，不過公牛始終相當積極留住拉文，更在今年交易截止日前夕，拿出兩個首輪籤去跟魔術換來明星中鋒武切維奇，可惜他跟拉文的聯手，仍沒法幫助公牛闖進季後賽。

接下來公牛假如真心想要留住拉文，下季勢必持續做出應有補強，起碼讓拉文嘗到生涯首次季後賽滋味，才有可能打動拉文留下，不過他在今年例行賽一結束，就傳出賤價賣掉在芝加哥的豪宅，未免讓不少公牛球迷擔心，拉文是否考慮走人了？